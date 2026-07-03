Simeone finalmente se pronuncia... Será que a passagem de Álvarez pelo Atlético de Madrid chegou ao fim?

O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, comentou pela primeira vez sobre o futuro do seu atacante Julián Álvarez, cujo nome tem sido fortemente associado a uma transferência para o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Álvarez gerou grande polêmica depois de declarar publicamente, após a partida da seleção argentina contra a Áustria na Copa do Mundo de 2026, seu desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu sonho de se transferir para o Barcelona.

De acordo com várias reportagens da imprensa, o atacante argentino deseja vestir a camisa do clube catalão neste verão, mas suas últimas declarações causaram descontentamento entre os dirigentes do Atlético de Madrid, que as consideraram inadequadas, uma vez que seu contrato com o clube ainda está em vigor.

Simeone falou sobre seu jogador em declarações à rede “ESPN” — as primeiras desde que a crise em torno do futuro de Álvarez veio à tona —, dizendo: “Ele é um jogador fantástico, o melhor que temos no Atlético de Madrid. Não posso deixar de falar bem dele, pois é um jogador excepcional, e é muito difícil encontrar alguém com as qualidades dele”.

Quando questionado sobre o futuro de Álvarez, o técnico argentino respondeu em declarações divulgadas pelo renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em notícias sobre transferências de jogadores e técnicos: “Seu futuro? Bem... O futuro dele agora é o próximo jogo pela seleção argentina. Ele precisa se concentrar nisso; o resto vai se resolver, como sempre acontece na vida”.

E não parece que o Atlético de Madrid esteja disposto a abrir mão de seu craque tão facilmente, já que o jornal espanhol “Marca” informou anteriormente que a diretoria do clube insiste na permanência do jogador e se recusa a ceder ao seu desejo de sair.

O jornal acrescentou que a diretoria do Atlético não pretende entrar em nenhuma negociação sobre a venda de Álvarez e insiste que qualquer clube que deseje contratá-lo será obrigado a pagar integralmente o valor da cláusula de rescisão, que chega a 500 milhões de euros.

A diretoria do clube madrilenho considera que possui uma posição negocial forte graças ao contrato firmado com o jogador e, por isso, não pretende fazer concessões, especialmente diante do clima tenso com o Barcelona, que, na opinião da diretoria do Atlético, tratou o assunto com desdém.