O Real Madrid busca manter a perseguição ao Barcelona pela liderança de LaLiga, quando disputar o dérbi contra o Atlético, no próximo domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Atlético de Madrid perdeu seu último confronto contra o Real Madrid em LaLiga pelo placar de 3 a 2, em março passado, depois de ter evitado a derrota em suas seis partidas anteriores na competição, com duas vitórias e quatro empates.

O Atlético só sofreu duas ou mais derrotas consecutivas para o Real Madrid em LaLiga sob o comando de Diego Simeone em duas ocasiões: a primeira com três derrotas em 2013, e a segunda com duas derrotas em 2020.

O Real Madrid sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos fora de casa contra o Atlético de Madrid em LaLiga, contra uma vitória e um empate.

Isso ocorreu depois de o Real ter perdido apenas uma vez em suas 20 visitas anteriores ao reduto dos rojiblancos na competição, com 12 vitórias e sete empates.

O Merengue venceu os dois últimos jogos contra o Atlético em diferentes competições, mas não conseguia três ou mais vitórias consecutivas sobre o rival desde 2013, quando somou 10 vitórias seguidas, sendo duas sob o comando de Manuel Pellegrini e oito sob o comando de José Mourinho.

O Atlético de Madrid vive a maior sequência de vitórias de sua história em seu estádio diante de equipes de Madri, depois de conquistar seis vitórias consecutivas em dérbis.

Por outro lado, o Real Madrid conquistou pontos em oito dos últimos nove jogos de dérbi que disputou fora de casa, com quatro vitórias e quatro empates contra uma derrota.

O Real Madrid conquistou mais pontos do que qualquer outra equipe em LaLiga nesta temporada com gols marcados a partir do minuto 85, tendo somado quatro pontos dessa forma.

Por outro lado, o Atlético de Madrid é a única equipe que sofreu todos os seus gols em LaLiga nesta temporada durante o segundo tempo, com seis gols em seis partidas.

Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, contribuiu com apenas dois gols em seus primeiros nove jogos contra o Atlético de Madrid em LaLiga, com duas assistências, mas participou diretamente de quatro gols nos últimos quatro confrontos pelo campeonato diante dele, com dois gols marcados e duas assistências.

Jonathan David marcou dois gols em suas duas primeiras partidas em LaLiga com o Atlético de Madrid, e pode se tornar o primeiro jogador a marcar em suas três primeiras partidas na competição com os rojiblancos no século 21.

Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, está próximo de alcançar 500 participações em gols em nível de clubes, já que atualmente possui 499 participações, sendo 377 gols e 122 assistências, e atingirá esse número caso marque ou dê uma assistência durante o dérbi.

Diego Simeone, técnico do Atlético, não perdeu em todos os seus jogos em LaLiga contra nenhum técnico mais do que aconteceu diante de Xavi Hernández, tendo perdido cinco partidas em cinco contra ele, seguido por José Mourinho, técnico do Real Madrid, na posição seguinte, depois de Simeone ter perdido três vezes em três partidas contra ele.



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