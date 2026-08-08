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Simeone complica a missão do Barcelona: decisão do Atlético de Madrid sobre Álvarez é clara

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Nova declaração do técnico argentino sobre seu compatriota

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre a situação do atacante argentino Julián Álvarez, afirmando que o clube tomou uma decisão clara a respeito da venda do jogador.

Álvarez havia manifestado o desejo de deixar o Atlético de Madrid neste verão para encarar um novo desafio, mas os dirigentes do Rojiblanco insistem na sua permanência.

O Barcelona é o clube mais interessado na contratação de Julián Álvarez, mas o jogador também foi associado a Real Madrid, Arsenal e Paris Saint-Germain.

Simeone disse, durante entrevista coletiva: "A situação é muito clara. A instituição tomou uma decisão que Miguel Ángel explicou muito bem. Do ponto de vista esportivo, estamos muito felizes por ter um jogador como o Julián, e vamos ajudá-lo para que continue crescendo e melhorando".

Simeone comparou a situação de Julián Álvarez com o que aconteceu com o francês Antoine Griezmann, que deixou o Atlético de Madrid, esclarecendo: "Vivemos ao longo desses anos um período com o Griezmann, no qual ele teve de partir e depois voltar, e teve de provar em campo a qualidade e o status que possui".

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E acrescentou: "Não vejo outro caminho com o Álvarez senão o trabalho pelo lado esportivo".

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