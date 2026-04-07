Simeone antes do confronto contra o Barcelona: Não importa quem esteja do nosso lado

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre o esperado confronto que colocará sua equipe frente a frente com o Barcelona, amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Simeone iniciou a coletiva de imprensa sobre o jogo, realizada nesta terça-feira, falando sobre Antoine Griezmann e se ele é o melhor jogador que já treinou: “Sou muito grato a ele. Ele era um ponta que corria apenas pela linha lateral... Começamos a conversar com ele sobre jogar mais para dentro... Ele tem uma condição física incrível. Considero-o um dos melhores jogadores de futebol que já treinei.”

Sobre as conversas motivacionais com Griezmann: “Conversamos muitas vezes. Sou seu treinador e ele sempre me retribuiu essa afeição. Ele me contou o que estava sentindo, e eu entendi... E depois vem o jogo.”

E sobre o confronto com o Barcelona sob o comando do técnico Hansi Flick: “É um adversário formidável. Conhecemos suas capacidades e sabemos que perderam apenas uma partida das 23 que disputaram. Estamos aqui para competir e para levar o adversário para a zona em que podemos causar-lhe danos”.

E abordou o ponto fraco do Barcelona: “Espero que possamos mostrar isso amanhã a partir das 9h (hora do último treino), e que vocês possam ver isso em campo. Sabemos quem vamos enfrentar. Precisamos continuar avançando, e não importa quem esteja à nossa frente.”

Quanto ao fato de o Atlético de Madrid atacar melhor do que defender: “Todas as equipes que atacam melhor tendem a defender pior, e o Barcelona é uma delas. Eles têm a capacidade de marcar muitos gols, e isso favorece o estilo de jogo deles. Nós também estamos passando por esse processo; atualmente, atacamos melhor do que defendemos”.

Quanto aos jogadores que correm o risco de suspensão: “Não estou interessado nem preocupado com a questão dos cartões amarelos”.

Ele também falou sobre a ideia de escalar Griezmann na partida: “A ideia de escalar Antoine me ocorreu há seis horas. Foi uma oportunidade de deixar o treinador de lado e deixar o lado humano aparecer”.

Quando questionado sobre a situação do goleiro Jan Oblak, ele respondeu: “Ele está treinando bem, mas ainda precisa de algum tempo, e vai jogar (Juan Musso). Esperamos que ele esteja pronto para a partida contra o Sevilla”.

E concluiu falando sobre o sonho de conquistar a Liga dos Campeões: "Estou pensando apenas no confronto contra o Barcelona amanhã".