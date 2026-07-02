O goleiro da seleção espanhola, Unai Simón, alcançou um feito histórico sem precedentes na Copa do Mundo, ao se tornar o jogador com a maior sequência de minutos sem sofrer gols na história da competição.

A seleção espanhola garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória convincente sobre a Áustria por 3 a 0.

Mikel Oyarzabal abriu o placar aos 36 minutos, aproveitando um cruzamento preciso de Marc Cucurella para mandar a bola para o fundo da rede com maestria.

No segundo tempo, a “La Roja” continuou a ditar o ritmo, e Pedro Porro converteu a superioridade em um segundo gol (66) com uma cabeçada forte após passe decisivo de Álex Baína.

Um minuto antes do fim do tempo regulamentar, Oyarzabal voltou a marcar, encerrando a goleada com seu segundo gol pessoal e o terceiro da Espanha, garantindo a classificação de sua seleção para a próxima fase.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Simón chegou a 519 minutos consecutivos com a seleção de seu país na Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol, gravando seu nome em letras de ouro nos registros do torneio mundial.

Com esse número, o goleiro do Athletic de Bilbao conseguiu quebrar o recorde anterior, que pertencia ao lendário goleiro italiano Walter Zenga e que se manteve em 517 minutos por décadas.

Essa conquista reflete a grande estabilidade que Simón demonstra com a “La Roja” e sua capacidade de transmitir confiança e solidez à defesa no maior palco do futebol mundial.