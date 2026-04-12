"Sim, nós podemos"... O Barcelona prepara o "plano da remontada" no coração de Madri

“Sim, nós podemos... Sim, nós podemos...” Com esses gritos, os jogadores do Barcelona e sua torcida deixaram o estádio Spotify Camp Nou na noite de sábado, após a vitória sobre o Espanyol no clássico da 31ª rodada da La Liga.

Gritos que não foram meras manifestações de entusiasmo, mas se transformaram em um lema que resume o estado de espírito da equipe antes do confronto contra o Atlético de Madrid na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, onde os jogadores de Hansi Flick buscam reverter a desvantagem de dois gols e realizar uma reviravolta histórica no Estádio Metropolitano.

Nova mentalidade e confiança inabalável

Segundo o jornal “Marca”, o clima no vestiário do Barcelona reflete uma mistura de respeito, humildade e grande confiança.

Os jogadores estão cientes da dificuldade da tarefa diante de um adversário forte em casa, mas acreditam na sua capacidade de virar o jogo.

A equipe de Flick enfrenta um desafio difícil em um dos estádios mais difíceis da Europa, onde o Atlético perdeu apenas 3 jogos de 23 nesta temporada, um deles contra o próprio Barcelona na liga; no entanto, a fé dentro do time catalão permanece inabalável.

Unidade e coesão dentro da equipe

O “Marca” afirma que a relação entre o técnico alemão e seus jogadores está em seu melhor momento, e que o vestiário se tornou um bloco único de ambição e determinação. Os jogadores estão convencidos de que é possível alcançar uma grande conquista no “Metropolitano”, mas sabem que isso exigirá um esforço excepcional e total comprometimento durante os 90 minutos.

O novo lema “Sim, nós podemos” tornou-se uma espécie de “mantra coletivo” dentro do clube, embora seja algo incomum na cultura do Barcelona. Os jogadores conversaram entre si sobre a necessidade de apresentar uma partida perfeita em termos de concentração, pressão, sacrifício, solidariedade e tranquilidade — valores que Flick enfatizou em suas últimas reuniões com a equipe.

Por trás do slogan

O jornal acrescenta que Flick e os jogadores estão cientes de que a qualidade técnica por si só não basta, e que o sucesso nesta fase exige sofrimento e esforço redobrado; por isso, a equipe se prepara mental e fisicamente para dar tudo de si a fim de chegar às semifinais da competição continental.

No Barcelona, ninguém fala do impossível. Todos acreditam que “Sim, podemos” não é apenas uma frase, mas um plano de ação que se traduzirá em campo na noite de terça-feira, em Madri.