Sidcley, Cirino, Davó, Cazares: os nomes que agitam o mercado do Corinthians

Clube já estuda possíveis nomes para reforçar seu elenco na para a disputa da próxima temporada

A temporada 2020 já começou no com a busca por reforços. Possíveis nomes que podem pintar no clube já começam a aparecer, desde jovens revelações até ex-jogadores do próprio time.

O site Meu publicou que o lateral-esquerdo Sidcley, com passagem pelo Corinthians em 2018, foi procurado pela diretoria. O jogador tem 26 anos e ainda não jogou nenhum dos 19 jogos do na atual temporada.

A contratação seria por empréstimo e tem o aval tanto da comissão técnica quanto da diretoria, de acordo como site. Em 2018, ele foi titular na campanha do título paulista. Ao todo, Sidcley fez 27 jogos e anotou três gols com a camisa corintiana.

Outro jogador que estaria na mira do time para 2020 é Juan Cazares, do . De acordo com o Meu Timão, a contratação pode ser feita por empréstimo ou em definitivo. Cazares não vive um bom momento no time de Belo Horizonte. Diretoria e torcida não estão satisfeitas com o desempenho do equatoriano.

Marcelo Cirino, do , também interessa ao Corinthians. Segundo o Yahoo, a diretoria do Timão já iniciou conversas com o staff do jogador. Aos 27 anos, Cirino vive seu melhor momento. Ele foi um dos destaques do Athletico na conquista da Copa do e já disse que não ficará em Curitiba no próximo ano.

Um acordo que está a detalhes de se concretizar é com um jogador menos conhecido que os demais: Matheus Davó, atacante de 20 anos que está se destacando pelo Guarani, na . Já há um acordo com o atleta e com o clube campineiro. O Corinthians, como pôde apurar a Goal, pagará 1 milhão de euros (R$ 4,5 milhões) pelo atleta, que chega somente no início do ano que vem.

Enquanto os reforços não chegam, Fábio Carille precisa se virar com o que tem em seu elenco para vencer o clássico com o , neste sábado, na Arena Corinthians.