Parece que o Bayern de Munique decidiu lidar de forma especial com a queda de rendimento do colombiano Luis Díaz, depois que o jogador saiu da noite de goleada sobre o Union Berlin, pelo placar de 7 a 0, sem deixar sua marca no marcador, num momento em que quase todos os seus companheiros de setor ofensivo brilharam.

E no momento em que o vestiário da equipe bávara fervilhava de comemorações, Díaz se viu longe da cena, à espera de recuperar o faro de gol que lhe faltou nas últimas partidas.

O Bayern de Munique viveu um clima de festa dentro do vestiário após a grande vitória sobre o Union Berlin, depois de a equipe marcar sete gols em uma partida que teve muitos acontecimentos felizes.

Harry Kane, o último dos jogadores a deixar o vestiário, disse que o treinador pediu aos jogadores que dissessem algumas palavras para comemorar a vitória, destacando que Michael Olise marcou seu primeiro hat-trick pela equipe, enquanto Ismaël Saibari fez seu primeiro gol com a camisa do Bayern, e Kane comemorou a chegada ao gol de número 100, além do retorno de Serge Gnabry após se recuperar da lesão.

Mas em meio a todas essas comemorações, Luis Díaz foi quase a única exceção, ao dar continuidade à sua ausência no marcador.

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Díaz busca uma saída

O último gol marcado por Díaz pelo Bayern remonta à rodada de abertura do Campeonato Alemão, contra o Stuttgart, quando fez seu quinto gol na partida, mas desde então não conseguiu marcar nas partidas seguintes.

E o sofrimento do jogador não parou na ausência de gols, já que ele desperdiçou várias chances claras diante de Schalke, Osnabrück e Bodø/Glimt, além de ter gerado polêmica durante o confronto com o Elversberg, depois de não aproveitar da forma devida um passe perfeito de Michael Olise dentro da área.

E contra o Union Berlin, Díaz marcou um gol que foi anulado por impedimento, apesar de o lance ter vindo após um belo ataque do Bayern, dando continuidade ao seu sofrimento diante do gol, conforme informou a rede "SPOX".

Díaz havia afirmado anteriormente que confia em seu retorno ao marcador, dizendo que precisa apenas de tranquilidade mental e de trabalhar para aproveitar as oportunidades, ressaltando que o que lhe falta atualmente é o toque final.

E os números das últimas partidas revelam parte do problema, já que Díaz desperdiçou seis chances claras de marcar no Campeonato Alemão, enquanto sua média de gols esperados chegou a 3,1 gols durante as quatro primeiras rodadas.

Em contrapartida, Harry Kane marcou três gols a partir de uma média de gols esperados de 2,17, enquanto Michael Olise fez quatro gols a partir de uma média de gols esperados de 2,65.

Já Ismaël Saibari, que entrou no lugar de Díaz diante do Union Berlin, marcou um gol e deu três assistências em apenas 178 minutos no Campeonato Alemão.

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O Bayern repetirá a antiga receita?

Parece que o Bayern de Munique optou por lidar com Díaz concedendo-lhe um período de descanso durante a data Fifa, depois que o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, decidiu não convocá-lo, após consultar o jogador.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, saudou essa decisão, afirmando que Díaz disputou um grande número de partidas recentemente, e que ter um curto período de descanso lhe será benéfico.

Eberl explicou que o jogador terá umas curtas férias antes de retornar aos treinos e cumprir seu programa físico, garantindo que não há preocupações quanto à sua disponibilidade.

Díaz havia falado anteriormente sobre sua necessidade de outro jogador que concorra com ele na posição de ponta, para que possa ter períodos de descanso quando as coisas não caminharem da forma devida.

Mas o Bayern emprestou Arijon Ibrahimović ao Augsburg antes do fim da janela de transferências, o que deixou a posição de ponta-esquerda sem um substituto especializado de forma clara.

Ainda assim, Vincent Kompany tem várias soluções, sendo a principal delas Serge Gnabry, além da possibilidade de recorrer a Saibari em algumas funções ofensivas.

E o que chama a atenção é que Díaz já havia recebido um descanso semelhante em dezembro de 2025, quando Kompany o afastou por alguns dias, antes de o jogador retornar e apresentar níveis fortes na segunda metade da temporada.

E agora a pergunta permanece: será que o novo descanso conseguirá fazer Díaz voltar ao seu nível e lhe dará a chance de recuperar seu faro de gol logo no início da temporada?

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