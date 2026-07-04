Shobeir: Mostramos a garra dos egípcios na Copa do Mundo

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, elogiou o espírito dos Faraós após a equipe ter chegado às oitavas de final da Copa do Mundo, graças à vitória sobre a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.
Shubair disse, em declarações ao site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Essa é a garra egípcia que corre em nossos genes. É algo realmente incrível. Lutamos até o último segundo e continuaremos lutando até o fim também na próxima partida, não importa quantos jogos tenhamos pela frente”.
E acrescentou: “Mesmo enfrentando dificuldades em algumas posições devido ao grande número de lesões, continuaremos lutando pela torcida, pela pátria e por nós mesmos”.
E continuou: “A história foi escrita. Mal podemos acreditar que chegamos a esta fase. Desde o nosso primeiro dia aqui, concordamos entre nós que não viemos apenas para disputar a fase de grupos e depois voltar para casa. Demos o nosso melhor, e a sorte esteve do nosso lado. Graças a Deus por Suas muitas bênçãos; somos gratos por isso e esperamos continuar essa jornada”.
A próxima partida do Egito será contra a Argentina, atual campeã mundial, nas oitavas de final, no dia 7 de julho, no Atlanta Stadium.