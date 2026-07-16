Shearer e Owen concordam após a derrota da Inglaterra

Alan Shearer e Michael Owen, ex-jogadores da seleção inglesa, concordaram em um mesmo ponto de vista após a derrota dos Três Leões para a Argentina por 2 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Alan Shearer disse, segundo o jornal “The Sun”: “Thomas jogou suas cartas muito cedo, na esperança de que a Inglaterra conseguisse se manter firme, mas isso acabou se voltando contra ele. No entanto, são essas decisões que fazem uma grande diferença”.

E continuou: “Nós o elogiávamos pelo que fez, ao recorrer a cinco defensores, nos dois jogos anteriores, quando a Inglaterra estava sob enorme pressão”.

E continuou: “Agora acho que seguimos o caminho oposto e pensamos: será que ele poderia ter feito algo diferente e aumentado um pouco o ritmo? Porque tudo dependia da Inglaterra”.

Shearer acrescentou: “Eles não tinham saída, porque sempre que recuperavam a bola, faltava-lhes energia. Eles esgotaram suas forças físicas e mentais assim que a Argentina marcou o primeiro gol”.

E acrescentou: “A melhor equipe venceu. As substituições nos deixaram sem nenhuma chance de passar a bola. Tínhamos seis defensores em campo 25 minutos antes do fim da partida. É frustrante”.

Michael Owen concordou com ele quanto ao fato de a Argentina ter merecido a vitória sobre a Inglaterra.

Owen disse: “Viram a Espanha vencendo por 1 a 0 ontem à noite. Isso é coragem. Isso é ousadia”.

E continuou: “Depois, vejam a Inglaterra ganhando por 1 a 0. Qual é a diferença? Somos uma seleção melhor que a Argentina, não tenho a menor dúvida disso, mas merecemos a derrota no final. Na verdade, o placar poderia ter sido 4 a 1. Colocar três zagueiros em campo com o placar em 1 a 0 a nosso favor. Que mensagem isso passa?”.

E completou: “Enquanto não entendermos que a coragem e a ousadia residem em manter a posse de bola sob pressão, e não em chutá-la ou dar um passe de cabeça a 40 jardas, esse será sempre o resultado final”.