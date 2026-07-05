Sharqi sobre o confronto com o Marrocos: Não se preocupem... Vamos para a guerra!

Ryan Sharqi, estrela da seleção francesa, fez uma descrição inflamada do confronto esperado contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, prometendo travar uma verdadeira “guerra” contra os Leões do Atlante na próxima quinta-feira, no estádio de Boston.

Sharqi afirmou, em declarações após a vitória da França sobre o Paraguai (1 a 0) nas oitavas de final, que os “Galo Azul” aproveitarão os próximos cinco dias para se recuperar física e mentalmente, em preparação para a batalha que se aproxima, dizendo: “Vamos aproveitar esse período para descansar a mente e o corpo; depois disso, não se preocupem, iremos para a guerra”.

Apesar de estar concentrado na partida contra o Paraguai, o jogador francês elogiou o desempenho da seleção marroquina, afirmando: “Não assisti à partida deles por estarmos ocupados, mas sabemos que é uma boa seleção, com muita qualidade”.

O confronto decisivo será disputado na próxima quinta-feira, em uma partida em que ambas as equipes buscam garantir uma vaga nas semifinais.