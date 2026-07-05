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Traduzido por

Sharqi sobre o confronto com o Marrocos: Não se preocupem... Vamos para a guerra!

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
R. Cherki
França
Marrocos
EUA

Um grande desafio para os Leões do Atlante

Ryan Sharqi, estrela da seleção francesa, fez uma descrição inflamada do confronto esperado contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, prometendo travar uma verdadeira “guerra” contra os Leões do Atlante na próxima quinta-feira, no estádio de Boston.

Sharqi afirmou, em declarações após a vitória da França sobre o Paraguai (1 a 0) nas oitavas de final, que os “Galo Azul” aproveitarão os próximos cinco dias para se recuperar física e mentalmente, em preparação para a batalha que se aproxima, dizendo: “Vamos aproveitar esse período para descansar a mente e o corpo; depois disso, não se preocupem, iremos para a guerra”.

Apesar de estar concentrado na partida contra o Paraguai, o jogador francês elogiou o desempenho da seleção marroquina, afirmando: “Não assisti à partida deles por estarmos ocupados, mas sabemos que é uma boa seleção, com muita qualidade”.

O confronto decisivo será disputado na próxima quinta-feira, em uma partida em que ambas as equipes buscam garantir uma vaga nas semifinais.

@brutofficiel

Rayan Cherki sur le Maroc prochain adversaire de l’équipe de France.#equipedefrance #FIFAWORLDCUP #coupedumonde #rayancherki #maroc

♬ son original - Brut.

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