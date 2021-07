Sharjah FC fecha contratação de Bernard, do Everton

Atacante vai receber 12 milhões de euros por um contrato de dois anos com clube dos Emirados Árabes Unidos, com opção de renovação por mais um

O Sharjah FC, dos Emirados Árabes, fechou a contratação do brasileiro Bernard, do Everton. Segundo apuração da Goal , o atacante de 28 anos assinou um contrato de dois anos, com a opção de renovação por mais um ano, que vai lhe render o total de 12 milhões de euros.

Pela transferência, o Everton, que tem contrato com Bernard até junho de 2022, vai receber uma compensação financeira no valor de 1 milhão de euros. Esta não é a primeira vez que Bernard desperta o interesse do mercado árabe . Em 2020, o Al Hilal, da Arábia Saudita, chegou a enviar uma proposta oficial aos ingleses .

Em janeiro deste ano, foi a vez do Al Nasr, de Dubai, tentar a contratação do atacante. Bernard até acertou salários e tempo de contrato com o Nasr, mas não entrou em acordo com o Everton . Na ocasião, uma fonte próxima do jogador chegou a garantir que ele tinha o sonho de jogar em Dubai.

Uma correção sobre o tempo de contrato de Bernard no Sharjah FC: dois anos de vínculo com mais um de opção de renovação.

Campeão da Copa Libertadores com o Atlético-MG em 2013, Bernard chegou sem custos ao Everton, logo após o fim de seu contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Revelado pelo Galo, ele disputou a Copa do Mundo de 2014 e participou do fatídico 7 a 1.