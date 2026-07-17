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Shaqueel van PersieImago
Wessel Antes

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Shaqueel van Persie vai jogar com uma camisa que vai agradar ao pai, Robin

Feyenoord
S. van Persie
R. van Persie

Na manhã desta sexta-feira, o Feyenoord lançou a nova camisa de visitante para a temporada 2026/27. Na próxima temporada, os jogadores de Roterdã disputarão seus jogos fora de casa com um uniforme azul-claro.

A nova camisa de visitante faz referência à bem-sucedida temporada 2001/02, na qual o Feyenoord, sob o comando de Bert van Marwijk, conquistou a Copa da UEFA.

Shaqueel van Persie vai, portanto, usar um uniforme inspirado nos anos em que seu pai, Robin, lançou as bases para uma carreira extremamente bem-sucedida.

A nova camisa de visitante foi confeccionada pela Castore, patrocinadora de uniformes. O calção é branco e as meias também são azul-claro.

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