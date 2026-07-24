Luciano Valente está otimista com as primeiras semanas de Giovanni van Bronckhorst no Feyenoord. Ainda é uma fase de adaptação, sobretudo para Shaqueel van Persie, que viu o pai sair do cargo de treinador principal.

“Shaqueel está a lidar muito bem com isso, e nota-se nele. Já falei com ele sobre isso algumas vezes. Ele também diz: no fim das contas, eu sou simplesmente jogador de futebol. O Shaqueel disse exatamente o mesmo que eu digo sempre: no futebol, acontece simplesmente que, de vez em quando, um treinador sai”, explicou Valente à ESPN.

“Para ele é especial, porque é o pai dele, claro”, prosseguiu o médio. “Aí isso ganha uma dimensão maior. Mas ele está a lidar muito bem com isso. Nem sequer tivemos de o ajudar nesse aspeto.”

Valente sente-se muito bem com Van Bronckhorst ao leme. “Sinto mesmo uma energia positiva. Estou muito positivo em relação à forma como estamos a trabalhar como equipa. Os treinos são de alto nível e a intensidade é superalta. Isso também torna o futebol mais divertido.”

“Treinas praticamente a semana toda e, ao fim de semana, há muitas vezes um jogo. É preciso manter um bom ambiente nos treinos e fora de campo. Assim, pode ser uma época muito bonita. As condições estão certamente reunidas”, afirmou o jogador do Feyenoord, esperançoso.

O facto de Valente ter conseguido trabalhar bem com Van Persie não é um problema na relação com Van Bronckhorst. “Não, não acho isso difícil. Serei sempre honesto em relação a isso. Como já indiquei mais vezes: a minha ligação com Robin van Persie é boa e agora também a tenho com o Gio. No fim das contas, és jogador de futebol e tens de ter consideração uns pelos outros e ajudar-te mutuamente.”

“Queremos ser campeões e, para isso, tens de conversar uns com os outros. Eu sei como funciona no futebol, por isso consegues lidar mais depressa com uma demissão. Isso simplesmente acontece. No fim, toda a gente volta a encontrar o seu caminho e o seu lugar, e então desejas o melhor uns aos outros”, concluiu o médio do Feyenoord.