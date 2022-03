Shakhtar recusa novos empréstimos gratuitos de brasileiros e programa treinos na Turquia

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, não pretende liberar novos jogadores de forma gratuita por um longo período no mercado da bola, como fez com o volante Maycon, que assina com o Corinthians até dezembro de 2022. O clube avisou aos seus atletas que deseja que eles voltem a treinar ao término da suspensão dos contratos estabelecida pela FIFA — a entidade cancelou os vínculos até junho deste ano.

A GOAL apurou que os ucranianos pretendem fazer uma pré-temporada na Turquia a partir de julho. Os jogadores podem escolher onde trabalhar até o fim da suspensão contratual determinada pela FIFA. Tetê está perto de ser anunciado pelo Lyon, e Vinícius Tobias vai se transferir para o Real Madrid Castilla, segunda equipe do clube espanhol.

A expectativa da diretoria do Shakhtar Donetsk é que o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia tenha se encerrado ao término da atual temporada europeia. Desta forma, os jogadores conseguiriam se preparar para 2022/2023 com certa tranquilidade. A Turquia foi o país escolhido para a realização das atividades.

O Shakhtar comunicou a decisão a alguns representantes de jogadores nessa quarta-feira (30), no início da noite no Brasil. A diretoria se justificou dizendo que teme que os atletas se lesionem durante o período de empréstimo. O receio é que eles tenham problemas clínicos que demandem longas recuperações e não fiquem à disposição para o retorno das atividades na Ucrânia.

O futebol local está paralisado desde meados de fevereiro por causa da tensão entre Ucrânia e Rússia. O Shakhtar Donetsk tem evitado liberar jogadores por empréstimos por um período superior aos três meses estabelecidos pela FIFA. O volante Maycon, de 24 anos, foi um dos poucos que teve aval para se transferir para outro clube por empréstimo.

O Shakhtar ainda tem outros jogadores brasileiros no time principal: os zagueiros Marlon (26) e Vitão (22), os laterais Ismaily (32) e Dodô (23), os meias Marcos Atnônio (21) e Alan Patrick (30) e os atacantes David Neres (24), Pedrinho (23) e Fernando (22). Esse grupo ainda não definiu o seu futuro, mas a maioria tenta uma transferência para o futebol europeu. A única exigência é que os ucranianos recebam ao menos uma compensação financeira pelos empréstimos.

Os outros brasileiros estão se realocando no mercado da bola durante a suspensão dos contratos ou por um período maior. O lateral Vinicius Tobias deve acertar com o Real Madrid em um empréstimo pago, o volante Maycon foi liberado de forma gratuita para defender o Corinthians até dezembro de 2022 — há opção de compra no negócio —, o atacante Tetê está perto de acordo para atuar no Lyon até junho deste ano, e o centroavante Júnior Moraes assinou com o Corinthians inicialmente durante o período de suspensão do vínculo. Posteriormente, ele assinará em definitivo até o fim de 2023.