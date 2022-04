Shakhtar recusa empréstimo e exige venda de Alan Patrick ao Inter

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recusou emprestar Alan Patrick ao Internacional no mercado da bola. Os ucranianos estão dispostos a vendê-lo — os valores são discutidos entre os clubes, conforme apurado pela GOAL.

A ideia do Inter era fechar com o meia-atacante de 30 anos até o fim de 2022 por empréstimo com opção de compra. Entretanto, os europeus exigem um acordo com compensação financeira em troca da liberação do jogador, que tem contrato até dezembro de 2025.

As conversas são conduzidas pelo estafe de Alan Patrick — o empresário André Cury é o responsável por intermediar as tratativas. Ele ajusta detalhes para que o jogador deixe o futebol ucraniano e volte ao Beira-Rio, onde esteve em 2013 e 2014 por empréstimo.

O agente do jogador corre contra o tempo para chegar a um acordo com o Shakhtar Donetsk e conseguir a sua liberação para o futebol gaúcho. A janela de transferências internacionais do Brasil se encerra na próxima terça-feira (12).

Mais artigos abaixo

Alan Patrick conta com aval da diretoria do Inter e também do técnico Alexander Medina. As tratativas devem ter um desfecho nos próximos dias.

Na temporada 2021/22, Alan Patrick fez 20 partidas, com quatro gols e seis assistências pelo Shakhtar Donetsk. Ele tem o seu contrato suspenso até junho de 2022 por causa da crise bélica entre Ucrânia e Rússia.

A diretoria do Shakhtar Donetsk convocou o elenco para voltar às atividades em meio ao conflito bélico. A ideia do departamento de futebol é que o período de treinamentos seja na Turquia.