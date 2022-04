Inter negocia valores com Shakhtar após acerto com Alan Patrick

O Internacional já tem um acordo com Alan Patrick, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 30 anos quer voltar ao Brasil para defender o Colorado. Contudo, os gaúchos tentam o aval do clube para contar com o meio-campista ainda no mercado da bola.

A GOAL apurou que a diretoria colorada já tem o aval do estafe de Alan Patrick para o seu retorno ao Beira-Rio, onde esteve entre 2013 e 2014. Porém falta um acerto com o Shakhtar Donetsk.

Os ucranianos estão dispostos a liberar o meia-atacante, mas gostariam de negociá-lo em definitivo — o seu contrato se encerra em dezembro de 2025. Por isso, o desejo é que haja uma compensação financeira pela saída do atleta nestes moldes.

Em situação financeira delicada, o Inter descarta um investimento elevado neste momento e gostaria de receber Alan Patrick por empréstimo no Beira-Rio. O Shakhtar, contudo, ainda coloca empecilhos no caso. O clube europeu quer receber uma compensação financeira pela cessão do jogador até dezembro ou incluir uma obrigação de compra no contrato para que ele seja adquirido em dezembro de 2022.

Alan Patrick, assim como outros jogadores do Shakhtar, está liberado para assinar contrato até julho deste ano. O jogador teve o seu compromisso suspenso por causa da tensão bélica entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. O problema se iniciou em fevereiro deste ano e, desde então, os atletas foram autorizados a deixar o país.

Há o planejamento do Shakhtar Donetsk em voltar a treinar em meio ao conflito no leste europeu. O período de atividades, contudo, acontecerá na Turquia, conforme antecipado pela GOAL.