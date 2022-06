Shakhtar quer prazo menor por venda de Marquinhos Cipriano, ex-São Paulo

Sion negocia tempo de pagamento com ucranianos. Young Boys e Stuttgart demonstraram interesse no jogador de 23 anos

O futuro de Marquinhos Cipriano segue em aberto na Europa. Emprestado ao Sion pelo Shakhtar Donetsk, o lateral-esquerdo brasileiro viu o clube suiço perder a preferência de compra no último dia 15 de junho e agora está aberto a ouvir consultas.

De acordo com apuração da GOAL, o entrave de um acerto do Sion com o Shakhtar foi a forma de pagamento, que não agradou aos ucranianos. O acordo para a compra de Cipriano estava acordado por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) em dois anos de pagamento, mas os suíços propuseram o pagamento em quatro anos, o que não foi aceito.

No entanto, o clube da Suíça ainda não desistiu do negócio e busca um meio de realizar o pagamento em um prazo menor, para poder seguir com Cipriano em seu elenco. Além do Sion, já existem consultas diretas com o Shakhtar. Como soube a GOAL, clubes como o Stuttgart, da Alemanha, e o Young Boys, da Suíça, demonstraram interesse na contratação do jogador de 23 anos.

Outro detalhe que pode ajudar Cipriano é a questão do passaporte europeu. O jovem está em um processo adiantado para tirar a sua cidadania italiana e, provavelmente, no começo de 2023 deve ter o seu novo documento liberado.

Por conta da invasão russa nas terras ucranianas, é difícil Marquinhos Cipriano retornar ao Shakhtar Donetsk, já que não existe uma previsão para o futebol no país retornar, além da crise financeira. Sendo assim, é grande a possibilidade de uma negociação.

Marquinhos Cipriano está na Europa desde 2018. O jogador de 23 anos foi comprado pelo Shakhtar, onde disputou 26 partidas, que pagou 1 milhão de euros ao São Paulo para ter o jogador em definitivo. A saída do Tricolor foi por conta de uma exigência para renovar com o clube: um empréstimo para o São Bento, que não foi aceito pelo atleta, que queria permanecer no Morumbi.

No Sion desde o começo da temporada 21/22, o jogador disputou 33 jogos, sendo 32 pela liga suíça e um pela Schweizer Cup. Ao todo, foram duas assistências, 20 passes decisivos, 57 desarmes e apenas cinco cartões amarelos.

Criado pelo São Paulo, teve passagens por seleções de base e disputou oito jogos com a Amarelinha Sub-20.