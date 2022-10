Shakhtar Donetsk x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta terça-feira (11), Merengues podem garantir a classificação antecipada às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar na internet

Buscando manter o aproveitamento de 100% na Champions League, o Real Madrid visita o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (11), às 16h (de Brasília), na Polônia, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Na liderança isolada do Grupo F com nove pontos, o Real Madrid pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final em caso de nova vitória. Na terceira rodada, os merengues venceram por 2 a 1 o rival no Santiago Bernabéu.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti trata como dúvida a presença de Militão, já de olho no El Clásico, que será disputado no próximo domingo (16). Caso o brasileiro não esteja apto, Antonio Rudiger será o titular.

Do outro lado, Benzema, poupado na vitória sobre o Getafe na última rodada do Campeonato Espanhol, está confirmado.

Já o Shakhtar Donetsk, na vice-liderança do Grupo F com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), terá Oleksandr Zubkov no comando do ataque.

Prováveis escalações

Escalação do provável SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Stepanenko; Shved, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov.

Escalação do provável REAL MADRID: Lunin; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Júnior.

Desfalques

Shakhtar Donetsk

Viktor Kornienko, machucado, é o único ausente do time ucraniano.

Real Madrid

Thibaut Courtois, com problema nas costas, deve retornar apenas no clássico contra o Barcelona no domingo (16).

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Pepsi Arena – Varsóvia, POL

• Arbitragem: OREL GRINFEELD (árbitro), ROY HASSAN e IDAN YARKONI (assistentes), ELTAN SHMUELEVITZ (quarto árbitro) e MARCO DI BELLO (AVAR)