Após concluir sua pré-temporada com o Real Madrid, e disputar as primeiras partidas de La Liga, o atacante francês Karim Benzema se lesionou no primeiro tempo da partida contra o Celtic, na primeira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, em setembro.

Depois de praticamente um mês fora, o francês foi relacionado para a partida no dia 2 de outubro, contra o Osasuna. Embora ainda não estivesse 100%, o atacante disputou a partida contra o Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Porém, para a partida contra o Getafe, por La Liga, neste sábado (8), o clube merengue anunciou que o jogador estará de fora dos relacionados para o duelo.

Abaixo, a GOAL destaca tudo sobre a lesão de Karim Benzema e o motivo de ficar de fora da próxima rodada do Campeonato Espanhol.

Por que Benzema desfalca o Real Madrid contra o Getafe?

Em setembro, o Real Madrid anunciou que Benzema sofreu uma lesão no músculo semitendíneo e uma sobrecarga no quadríceps, ambos da perna direita.

Dessa forma, para se recuperar da lesão, Benzema perdeu os jogos contra Mallorca, Leipzig e o clássico contra o Atlético de Madrid. Praticamente um mês depois, o atacante voltou a ser relacionado para uma partida, no dia 2 de outubro, contra o Osasuna e também enfrentou o Shakhtar, pela Liga dos Campeões.

Para este fim de semana, o clube espanhol anunciou que Benzema será poupado do duelo de La Liga. O objetivo é que ele chegue totalmente recuperado e 100% para o clássico contra o Barcelona, que acontece no dia 16 de outubro, às 11h15 (de Brasília), pela 9ª rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu.

Vale lembrar que, antes disso, o Real Madrid viaja à Varsóvia para enfrentar o Shakhtar Donetsk, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, no dia 11 de outubro. Até o momento, o clube não informou se Benzema será relacionado.