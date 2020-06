Sevilla x Betís: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Campeonato Espanhol retorna nesta quinta-feira (11) após a paralisação do futebol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a retomada do Campeonato Alemão e Português, é a vez do Espanhol! Nesta quinta-feira (11), e Betís abrem o retorno da , às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Real Betís DATA Quinta-feira, 11 de junho de 2020 LOCAL Ramon Sanchez Pizjuan - Sevilla, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A bola vai voltar a rolar na La Liga após o período de paralisação por conta da pandemia do coronavírus, com Sevilla e Betís abrindo a retomada do torneio.

Lutando por uma vaga na próxima , o Sevilla ocupa a terceira posição, com 47 pontos, e entra em campo podendo contar com Oliver Torres e Fernando, enquanto Nemanja Gudelj cumprirá suspensão automática. Lucas Ocampos está com um pequeno problema no adutor, mas deve estar apto para começar no lado esquerdo do ataque.

Por outro lado, o Betís aparece no meio da tabela, na 12ª posição com 33 pontos e busca embalar resultados positivos, após um período instável.

Juanmi será o único desfalque da equipe, enquanto Edgar pode seguir no meio-campo, apesar de William Carvalho estar apto.

Provável escalação do Sevilla: Vaclik; Navas, Koundé, Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordânia; Suso, Jong, Ocampos.

Provável escalação do Real Betís: Robles; Emerson, Sidnei, Bartra, Moreno; Guardado, González, Canales; Joaquín, Loren Morón, Fekir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 3 x 2 Osasuna Campeonato Espanhol 1 de março de 2020 2 x 2 Sevilla Campeonato Espanhol 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sevilla Campeonato Espanhol 15 de junho de 2020 14h30 (de Brasília) Sevilla x Campeonato Espanhol 21 de junho de 2020 a determinar

BETÍS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Betís Campeonato Espanhol 29 de fevereiro de 2020 Betís 2 x 1 Campeonato Espanhol 8 de março de 2020

Próximas partidas