Sevilla x Fenerbahçe ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), pelo jogo de ida das oitavas do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Sevilla e Fenerbahçe se enfrentam na tarde desta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A volta está marcada para o próximo dia 16, na Turquia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no straming.

Depois de três derrotas consecutivas na temporada, o Sevilla busca reencontrar o caminho da vitória no mata-mata da Europa League. A equipe chegou às oitavas de final após terminar em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, e eliminar o PSV por 3 a 2 na segunda fase da Liga Europa.

Do outro lado, o Fenerbahçe terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 14 pontos. Foram quatro vitórias e dois empates, e agora busca manter a invencibilidade no torneio.

No último confronto entre as equipes, pelas oitavas de final da Champions League 2007/08, o Sevilla avançou às quartas de final após a vitória sobre o Sevilla por 3 a 2 nos pênaltis.

Prováveis escalações

Sevilla: Bounou; Nianzou, Fernando, Gudelj; Navas, Jordan, Rakitic, Acuna; Gil, Torres; En-Nesyri.

Fenerbahçe: Bayindir; Kadioglu, Akaydin, Szalai, Lincoln; Guler, Arao, Rossi; Crespo; Valencia, King.

Desfalques

Sevilla

Sem desfalques confirmados.

Fenerbahçe

Não há desfalques confirmados.

Quando é?