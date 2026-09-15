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Seu técnico confirma! Marc-André ter Stegen retorna à seleção alemã

Liga das Nações A
M. ter Stegen
Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha

Marc-André ter Stegen retorna à seleção alemã 15 meses após sua 44ª e até agora última partida internacional.

Isso foi revelado pelo técnico Míchel, do clube de ter Stegen, o Ajax Amsterdam. "Marc está se recuperando de uma lesão grave", justificou o treinador ao poupar ter Stegen no jogo da liga na noite de terça-feira contra o Willem II Tilburg, "e agora há uma pausa para jogos de seleções."

Por isso, ele considera "o momento atual favorável" para escalar o reserva Maarten Paes, para que ter Stegen "possa se recuperar adequadamente para o jogo de sábado e para a pausa para jogos de seleções na sequência", explicou Míchel. Em seguida, disse: "Se ter Stegen viajar para a seleção nacional — o que é provável —, depois disso teremos tempo para continuar trabalhando em sua recuperação."

Segundo relatos da imprensa, o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, conta com ter Stegen (34), o "eterno" príncipe herdeiro de Manuel Neuer, como futuro número 1. Ele já ocupava esse status sob o comando do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann, após a aposentadoria de Neuer da seleção depois da Euro 2024 (que no fim foi temporária), antes de sofrer várias lesões. Sua última partida pela seleção até aqui foi em 8 de junho de 2025, contra a França, pela Nations League, na derrota por 2 a 0 em Stuttgart.

Seu retorno será para ter Stegen um verdadeiro jogo em casa: na estreia de Klopp, a seleção alemã enfrenta a Holanda em Amsterdã no dia 24 de setembro, pela Nations League. Os outros adversários na próxima Data Fifa serão Grécia (27/9), Sérvia (1/10) e novamente Grécia (4/10). Klopp anunciará sua convocação na quinta-feira (10h00).

Espera-se uma lista muito ampla. Alexander Nübel (Besiktas) e Jonas Urbig (Bayern de Munique) são considerados os primeiros desafiantes de ter Stegen. O goleiro do Augsburg, Finn Dahmen, também deve estar presente — ao contrário de Neuer, que agora se aposentou definitivamente da seleção alemã, e do até aqui número 2 Oliver Baumann.

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