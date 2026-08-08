Wagner Ribeiro, ex-agente do craque brasileiro Neymar da Silva, revelou novos detalhes sobre os bastidores da transferência do jogador para o Barcelona em 2013, afirmando que o atleta esteve a apenas um passo de assinar com o Real Madrid, e enfatizando que ele teria conquistado a Bola de Ouro caso vestisse a camisa branca.

A chegada de Neymar ao Barcelona em 2013 representou uma das maiores negociações do mundo do futebol mundial, mas o cenário esteve perto de tomar um rumo completamente diferente. O atacante brasileiro, que na época era um dos talentos emergentes mais destacados do futebol brasileiro, despertou o interesse de Barcelona e Real Madrid desde muito cedo, antes de deixar o Santos, já que sua transferência para o clube catalão foi precedida por anos de contatos, viagens, negociações e ofertas apresentadas pelos gigantes da Espanha.

Wagner Ribeiro, que acompanhou Neymar durante boa parte de sua adolescência e de seus primeiros anos como jogador profissional, esclareceu novos detalhes sobre essa disputa acirrada, durante uma longa entrevista concedida à rede "GE Globo", afirmando que trabalhou pessoalmente para levar o atacante ao Santiago Bernabéu, e negociou diretamente com o presidente Florentino Pérez, o que deixou o Real Madrid muito perto de fechar o negócio.

Ribeiro afirmou que o Real Madrid chegou a uma posição de vantagem absoluta na corrida pela contratação de Neymar, a ponto de faltar apenas a aprovação do Santos para fechar a operação, ao dizer: "Estava tudo acertado com o Florentino, e os advogados do Real Madrid estavam em São Paulo. Só nos faltava uma condição: que o Santos desse seu aval".

O agente admitiu que seu desejo pessoal era levar o brasileiro ao Santiago Bernabéu, mas a última palavra sempre foi do próprio jogador, explicando: "Eu queria que ele fosse para o Real Madrid, claro que queria. Por tudo. Mas não é o agente quem decide, e sim o jogador".

Ribeiro também presenciou a viagem de Neymar ao Barcelona e a cerimônia de sua apresentação como novo jogador do time catalão, mas sua relação com o Real Madrid o fez viver aqueles momentos em uma situação desconfortável, ao declarar: "Quando viajei no mesmo avião com Neymar até Barcelona, para assistir à sua apresentação, me colocaram sentado como se eu fosse um intruso. Não participei da celebração, fiquei em um canto".

Apesar de suas tentativas anteriores de levá-lo ao Real Madrid, o agente não questiona a decisão tomada pelo craque brasileiro, prosseguindo: "Ele jogou muito ao lado de Suárez, Messi, Xavi e Iniesta... Só havia grandes estrelas ali. E venceu tudo. Não há nenhum arrependimento".

Ribeiro revelou ainda sua participação nos contatos preliminares que antecederam a saída de Neymar do Barcelona, ainda que dessa vez a partir de uma posição diferente, já que afirmou ter se encontrado em Ibiza com Neymar, seu pai e Nasser Al-Khelaïfi para discutir a possibilidade da transferência para o Paris Saint-Germain, explicando: "O Nasser oferecia a ele 25 milhões de euros e nós pedimos 40. E quando o pai de Neymar deixou vazar que o Paris Saint-Germain pagaria 25 em Paris, o Barcelona melhorou a oferta e deu 26 a ele. Um ano depois, Neymar saiu por 222 milhões de euros e acabou recebendo 40".

Ribeiro apontou que a saída do Barcelona não estava relacionada apenas ao dinheiro, mas ao desejo do jogador de começar uma nova fase, dizendo: "Neymar queria mudar de ares e tinha a promessa de que o Paris Saint-Germain construiria um grande time".

O agente ressaltou que Neymar tinha nível suficiente para vencer a Bola de Ouro ao longo de sua carreira, ao dizer: "Se Neymar tivesse jogado no Real Madrid, teria conquistado a Bola de Ouro. Não tenho nenhuma dúvida".