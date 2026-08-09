Após a derrota por 1 a 0 no amistoso contra a Udinese Calcio, o treinador alemão não poupou palavras e deixou claros os motivos para a saída do jogador de 27 anos.

"Ele é um grande sujeito e um jogador fantástico. Mas seu estilo de jogo não é aquilo que eu prefiro", explicou Flick. O ex-treinador da seleção alemã admitiu abertamente que quase não encontrava mais utilidade para o robusto especialista em duelos em seu sistema tático.

Além disso, Flick não economizou em críticas sutis: "Ele se deixou influenciar por erros anteriores." Ainda assim, deixou palavras conciliatórias para Araujo e ressaltou desejar a ele apenas o melhor para o futuro.

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Ronald Araujo se transfere para o Liverpool com opção de compra

Após oito anos e inúmeros títulos, o jogador da seleção uruguaia se junta inicialmente ao Liverpool por empréstimo de um ano. Para o verão seguinte, os Reds também garantiram uma opção de compra no valor de 55 milhões de euros.

A exclusão de Araujo é o capítulo mais recente de uma agitada janela de transferências dos espanhóis. "Mudanças na vida e no futebol são normais. Há muito barulho neste momento. Mas sabemos o que queremos. Queremos melhorar o time. Estamos tranquilos", avaliou Flick sobre a situação atual.

Nos bastidores, o treinador atua como a força motriz dessa mudança de rumo. Aos 59 anos, ele não hesita em colocar até nomes estabelecidos para fora, a fim de abrir espaço para a próxima geração.

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"Tivemos que tomar algumas decisões difíceis. Eu aconselhei [o clube] a fazer isso. Todos os times precisam mudar. Precisamos abrir espaço para os jovens jogadores", justificou Flick.

A saída de Araujo se encaixa nessa estratégia, da qual antes já foram vítimas Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen e Marcus Rashford. Com o campeão do mundo Ferran Torres, que está a caminho do Paris Saint-Germain, o próximo nome de peso já está na lista de saídas.