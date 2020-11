Setién diz que Messi era difícil de treinar: "Quem sou eu para mudá-lo?"

Ex-treinador do Barcelona lamenta passagem curta pelo clube espanhol e admite que poderia ter tomado decisões diferentes

Quique Setién, ex-treinador do , acredita que Messi é um jogador difícil de treinar. O espanhol afirmou que a enorme reputação do astro argentino no Camp Nou faz com que seja difícil criticá-lo.

Setién assumiu o Barcelona no último mês de janeiro, após a demissão de Ernesto Valverde, que ocupava o cargo desde 2017. Vindo de um bom trabalho no Real Betis, o treinador não suportou a pressão e durou apenas seis meses no comando do time espanhol.

A humilhante derrota por 8 a 2 para o de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões foi a gota d’água para a direção do clube catalão, que resolveu demitir o treinador. Segundo as palavras do zagueiro Gerard Pique, o time teria chegado “ao fundo do poço” no período.

O final da temporada ainda marcou uma chocante tentativa de transferência de Lionel Messi, que por fim aceitou cumprir o seu contrato com o Barcelona, dizendo em exclusiva à Goal que “jamais iria à justiça contra o clube da sua vida”.

Em entrevista com o ex-treinador do e seleção da , Vicente del Bosque para o El Pais, Setién falou sobre a dificuldade de treinar um jogador com o gabarito de Lionel Messi.

“Eu acho que Messi é o melhor de todos os tempos”, disse Setién. “Outros jogadores tiveram carreiras brilhantes, mas a sequência e consistência que esse garoto conseguiu manter com o passar dos anos é algo inédito”.

“Leo é um jogador muito difícil de treinar. Afinal, quem sou eu para tentar mudá-lo! Ele sempre foi aceito como ele é por todos esses anos. Existem outros fatores além do campo que são muito mais difíceis. É algo que você pode ver no documentário do Michael Jordan (Arremesso Final), coisas inesperadas.

Quique Setién também acredita que poderia ter tido um desempenho melhor no clube catalão se pudesse gerenciar o grupo como um todo, ao invés de lidar com jogadores de forma individual.

“Depois de sair, ficou claro para mim que poderia ter tomado algumas decisões diferentes. No fim das contas, o clube estará sempre acima de mim”.

O holandês Ronald Koeman assumiu o Barcelona para a temporada 2020/21, e também vem encontrando dificuldades para melhorar o desempenho do time. Já são três jogos sem vencer na , com derrotas para e Real Madrid e um empate contra o do brasileiro Deyverson, no último sábado (31).