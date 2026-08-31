Setembro coloca o Real Madrid diante de testes de fogo: 5 confrontos em 20 dias

O Real Madrid se prepara para encarar o mês de setembro com uma agenda lotada, que inclui 5 partidas em 20 dias, sendo 4 confrontos pelo Campeonato Espanhol e um jogo pela Liga dos Campeões da Europa, em um teste precoce da capacidade da equipe de manter seu início perfeito de temporada sob o comando de José Mourinho.

O Real Madrid encerrou o mês de agosto com aproveitamento máximo, após conquistar 9 pontos em 9 possíveis, com as vitórias sobre o Espanyol por 2 a 1, o Real Sociedad por 4 a 1 e o Málaga por 4 a 0, marcando 10 gols e sofrendo apenas dois.

A equipe merengue começa sua sequência de jogos em setembro com o duelo contra o Real Betis na sexta-feira, 4 de setembro, no estádio La Cartuja, antes de receber a Inter de Milão apenas 4 dias depois, na abertura de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, na terça-feira, 8 de setembro, no estádio Santiago Bernabéu.

O Real Madrid retorna às competições do Campeonato Espanhol no sábado, 12 de setembro, quando recebe o Rayo Vallecano, em seu segundo jogo em casa durante o mês.

E apenas 3 dias depois, a equipe merengue visita o Elche, na terça-feira, 15 de setembro, no estádio Martínez Valero, antes de encerrar o mês com o confronto mais difícil, diante do Atlético de Madrid.

O dérbi de Madri será disputado no domingo, 20 de setembro, no estádio Wanda Metropolitano, às 16h15 (14h15 no horário de Greenwich), sendo o último teste do Real Madrid antes da pausa para as datas Fifa.

O programa de setembro traz um grande desafio físico e técnico para a equipe, já que ela disputará 3 partidas fora de casa contra apenas duas no Santiago Bernabéu, além da presença de um jogo da Liga dos Campeões da Europa entre dois confrontos pelo campeonato, o que obriga Mourinho a lidar com cautela com a condição de seus jogadores e a distribuição dos minutos em campo.

Após o confronto com o Atlético de Madrid, o Real Madrid terá um período de descanso por causa da pausa para as datas Fifa, e só voltará às competições no fim de semana dos dias 10 e 11 de outubro, quando receberá o Villarreal no estádio Santiago Bernabéu.