Pep Guardiola revelou que Rodri sofreu outro revés de lesão enquanto o Manchester City foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA pelo Al-Hilal.

O QUE ACONTECEU?

Vencedor da Bola de Ouro Rodri foi reintegrado na equipe do City após sofrer danos nos ligamentos do joelho que devastaram sua campanha de 2024-25. Após passar por cirurgia, o meio-campista espanhol jogou apenas sete minutos de futebol na Premier League desde setembro.

O PANORAMA GERAL

Um retorno ao XI titular de Guardiola aconteceu no Mundial de Clubes, mas o jogador de 29 anos teve que ser retirado na prorrogação durante um confronto das oitavas de final com o Al-Hilal, tendo sido introduzido no banco aos 53 minutos.

O QUE GUARDIOLA DISSE

Algumas semanas depois de completar sua recuperação de um pesadelo com o ACL, Rodri está lidando com outra queixa física. Guardiola admitiu isso ao dizer aos repórteres: “Precisamos ver o Rodri, ele reclamou sobre sua situação, mas precisamos de tempo para ele voltar.”

VOCÊ SABIA?

Mesmo com Rodri à sua disposição, Guardiola admite que o City teve dificuldades para entrar no ritmo durante um encontro com o Al-Hilal que acabou vendo eles sofrerem uma derrota dramática por 4-3. O técnico catalão disse: “Foi um jogo difícil. Permitimos que eles fizessem transições que criamos muito. É uma pena, temos feito uma jornada incrível juntos e em um lugar tão bom.

“Estávamos tão abertos. Quando os cruzamentos chegaram, na primeira ação, eles tiveram a habilidade de passar a bola e atacar e eles têm jogadores rápidos. Criamos muito e tivemos muitas chances contra uma equipe que defende tão profundamente. Eles nos puniram nas transições.”

O QUE VEM A SEGUIR PARA O MAN CITY?

Rodri terá a oportunidade de descansar e se recuperar após ver a campanha do Mundial de Clubes do City chegar ao fim em Orlando. O time de Guardiola deve iniciar sua busca pela glória do título da Premier League em 2025-26 fora de casa contra os Wolves em 16 de agosto.