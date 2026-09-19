Série curiosa da Inter de Milão: Lautaro Martínez salva ponto após desvantagem clara contra a Roma

Pela terceira vez seguida em um jogo de liga, a Inter sofreu dois gols no Stadio Olimpico, na Itália, para ficar em 0 a 2. Na noite de sábado, em Roma, foi o ex-jogador do Gladbach Manu Kone quem marcou duas vezes para os mandantes (6, 37).

Mas, pela terceira vez consecutiva, isso não resultou em derrota para a atual campeã comandada pelo técnico Cristian Chivu, porque depois do intervalo foi o artilheiro Lautaro Martinez quem também marcou dois gols (46, 79).

Assim, no grande jogo da liga, ficou tudo em um 2 a 2 justo pelo que as equipes apresentaram, com as primeiras perdas de pontos de ambos os times após quatro vitórias seguidas desde o início da temporada. A Roma lidera graças ao melhor saldo de gols, pois a Inter até marca com frequência, mas também sofre gols demais com bonita regularidade.

"O que eu disse no vestiário fica absolutamente entre mim e os jogadores. Cada um sabe melhor do que ninguém tudo o que deixamos a desejar no primeiro tempo", disse Chivu. "Precisamos trabalhar urgentemente no nosso início de jogo e aceitar a intensidade dos nossos adversários desde o primeiro segundo."

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Sempre 0 a 2: como terminaram os jogos mais recentes da Inter?

Também foi 0 a 2 na rodada anterior contra a Udinese Calcio, mas a Inter reagiu com gols de Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Esposito e Ange-Yoan Bonny e ainda venceu por 5 a 3.

Também foi 0 a 2 na rodada anterior a essa contra o SSC Napoli, mas a Inter reagiu com gols de Martinez (2) e Thuram e ainda venceu por 3 a 2.

No meio disso, também foi 0 a 2 na estreia da Champions League, do ponto de vista dos lombardos, contra o Real Madrid, mas excepcionalmente não passou do gol de desconto.

"Foi um jogo que, no fim, os dois times poderiam ter vencido", resumiu o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, após o empate em Roma no sábado. "O gol cedo no segundo tempo mudou tudo e deu nova energia à Inter. Mesmo assim, nunca deixamos de jogar pela vitória. Esta partida precisa nos dar satisfação e muita confiança."



