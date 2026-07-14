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Série C, todas as datas: os grupos e os calendários

Serie C

A Série C se aproxima do início da temporada: no dia 29 de julho, será oficializado o elenco dos sessenta clubes e será definida a composição dos grupos; no dia 30 de julho, às 12h, serão divulgados, pelas redes sociais da Lega Pro, os calendários da Série C Sky Wifi 2026-27, que determinarão os confrontos e os jogos dos três grupos. A programação das primeiras partidas, com datas e horários, será divulgada no dia 31 de julho.


Em seguida, em todos os estádios, terão início as partidas oficiais, que começarão em 14 de agosto com a Coppa Italia Série C Regional Trenitalia. Em 21 de agosto está programada a primeira rodada do campeonato da Série C Sky Wifi.


Mais de 1.200 partidas animarão torcedores e fãs em sessenta cidades: gols e jogadas transmitidos em toda a Itália pela SkySport — com uma partida por fim de semana na RaiSport — e em streaming no Now.

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