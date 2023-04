Série B de 2023 voltará a ter o título de campeão como algo importante

O acesso é sempre o mais importante, mas a segunda divisão de 2023 no futebol brasileiro também promete comemorações fortes pelo título

Nenhum clube deseja cair de divisão, mas as últimas décadas de futebol brasileiro mostram que não basta mais ter camisa pesada e tradição para evitar um rebaixamento. E o que acontece quando um gigante cai para a Série B? Independentemente do buraco organizacional que a instituição se encontra, a luta pelo título ganha contornos esquizofrênicos: ser campeão vira obrigação, mas a taça não é tanto comemorada pela torcida – especialmente de acordo com o passar do tempo.

O acesso é o grande objetivo de qualquer torneio deste tipo -- na Inglaterra, por exemplo, troféus são distribuídos não apenas para campeões, mas também para quem consegue subir de divisão através de play-offs. Dito isto, ser campeão também é uma conquista. Mas se você perguntar para torcedores de Cruzeiro e Botafogo, clubes que conquistaram as últimas duas edições da Série B no Brasil, eles podem até citar alguma lembrança especial... mas vão assegurar que jamais desejam outro troféu do tipo. Com o passar do tempo, a conquista não deixa de ganhar certo rótulo de constrangimento para os torcedores.

Cruzeiro e Botafogo conquistaram edições de Série B recheadas de gigantes. Em 2021, além do Alvinegro estavam Vasco e o próprio Cruzeiro; em 2022, cruzeirenses e cruz-maltinos ainda receberam a companhia de Grêmio e Bahia. Agora em 2023, os grandes clubes de massa são Sport e Ceará. É a primeira vez desde 2019 que o torneio de acesso não contará com algum dos clubes que compõem o chamado grupo dos 12 ou 13 gigantes.

Sport e Ceará são grandes, com torcidas numerosas e fanáticas, mas o embaraço com o título da Série B é tradicionalmente mais atribuído aos clubes que fazem parte do eixo Sul-Sudeste, que foram historicamente protegidos desta realidade, além do Bahia. Você pode concordar ou discordar disso, mas a verdade é meio que essa mesmo. Jogadores e membros de comissão técnica sempre irão comemorar, mas a lupa aqui está sobre os torcedores.

Tomemos, por exemplo, a situação do Vozão: o Ceará busca o seu primeiro título de Série B, algo que o seu arquirrival, Fortaleza, conseguiu em meio a grandes comemorações no ano de 2018. A Série B de 2023 pode não contar com algum certo glamour de anos anteriores, mas a tendência é ver o seu título ser comemorado e relembrado como um título de verdade deve ser.