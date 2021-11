Pela segunda vez em sua história, o Botafogo conquistou o título da Série B. O troféu foi garantido, com uma rodada de antecedência, após vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas aliado à derrota do Coritiba para o CSA. Diego Gonçalves fez o gol que sacramentou a taça, mas são vários os heróis botafoguenses desta temporada.

Na espera de um troféu de primeira grandeza, daqueles que não sejam de estadual ou competições de acesso (como a própria Série B) desde 1995, a torcida alvinegra sonha com títulos à altura de sua gloriosa história. O jejum já chega a 26 anos.

Mas a conquista do título da Série B de 2021 é importante por diversas razões. O fato desta ter sido considerada a maior Série B da história do nosso futebol, pela presença de gigantes como Vasco e Cruzeiro além do próprio Botafogo, é uma de peso.

E em que pese a ausência de uma premiação específica em dinheiro para o primeiro colocado da Série B, ter assegurada a presença na terceira fase da Copa do Brasil em 2022, cortesia dada também ao campeão da segundona, dá um alívio de planejamento e principalmente de agenda para o clube na próxima temporada. A terceira fase da Copa do Brasil é justamente aquela em que os pagamentos começam a ser maiores, vale destacar. Para 2022, a expectativa é que sejam maiores que R$ 1,7 milhão.

Mas a importância do título da Série B de 2021 para o Botafogo tem, acima de tudo, uma relação com a forma com a qual o clube caiu na temporada 2020. Subir com uma taça é uma leve massagem no ego do botafoguense, que tanto sofreu ultimamente, e uma luz de que, se o trabalho for sério, o futuro pode ser melhor para a Estrela Solitária.

Título de Série B não é garantia de vida tranquila na primeira divisão, como a Chapecoense (campeã em 2020 e primeira rebaixada à Série B de 2022) mostrou neste Brasileirão. Costumeiramente é dito que os campeões de torneios de acesso são todos aqueles que conseguem subir de divisão. Mas se o botafoguense quer relembrar dias melhores, vale relembrar as palavras de Seedorf, um dos personagens mais vitoriosos do futebol mundial, ao falar sobre o título de Taça Guanabara conquistado com a gloriosa camisa alvinegra em 2013.

“Qualquer taça é importante. Quem não quer comemorar assim? É isso que tem que acontecer, tem que ser assim em todos os jogos, cada um tem a sua importância”, disse o hoje ex-jogador holandês na ocasião.

Levantar taças é importante e vital para qualquer clube de futebol. É o que cria memórias, especialmente se você for uma criança que só deseja gritar “é campeão” para o seu time. O Botafogo pode se orgulhar de ter conquistado esta Série B, ainda que jamais queira voltar a gritar “é campeão” desta competição. A Estrela Solitária quer provar que pode brilhar cada vez mais alto.