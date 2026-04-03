Dirk Kuijt ainda sonha em um dia se tornar técnico do Feyenoord. É o que afirma o ícone do clube no podcast de Dordrecht, De Plucheplakkers.

Kuijt, de 45 anos, é questionado se, no futuro, preferiria ser técnico do Feyenoord ou da seleção holandesa. “O Feyenoord, claro.”

“Em ambos os casos, é o máximo que se pode alcançar como treinador, mas devo dizer também que, na minha cabeça, isso está muito longe de mim. Se algum dia isso acontecesse, seria fantástico. Já passei por uma fase em que achava que me tornaria treinador do Feyenoord. Na época, não deu certo”, conta Kuijt.

O então diretor técnico Frank Arnesen preferiu contratar Arne Slot. Kuijt entende isso. “Olhando para trás, estou muito feliz com a trajetória que segui até agora. A profissão de treinador é uma questão de experiência e estou muito feliz por estar onde estou agora, isso é bom para mim.”

“No FC Dordrecht estou bem posicionado para dar o próximo passo a partir daqui. No momento, não penso no Feyenoord ou na seleção holandesa. Não posso negar que isso seja um sonho”, conclui Kuijt.

Antes de começar a trabalhar em Dordrecht, Kuijt treinou o ADO Den Haag e o Beerschot. O Schapekoppen gostaria de renovar seu contrato, que está chegando ao fim, mas o técnico de Katwijk ainda precisa tomar uma decisão.

Com o Dordrecht, Kuijt ocupa atualmente a décima posição na Keuken Kampioen Divisie. O clube espera participar dos play-offs no final desta temporada.