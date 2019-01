Sergio Ramos vai virar protagonista de série sobre sua vida

Sergio Ramos anuncia parceria com a Amazon; jogador ganhará série documental sobre sua vida fora e dentro dos campos

Serio Ramos decidiu se aventurar além dos gramados. Nesta quarta-feira (30), o zagueiro do Real Madrid usou as redes sociais para anunciar a gravação de um documentário, no qual contará a vida do defensor dentro e fora das quatro linhas.

"Olá a todos. Hoje é um dia muito especial para mim. Gostaria de anunciar que estou gravando uma série documental com a Amazon Prime Video. Vou contar um pouco mais de mim, não só dentro de campo, mas também fora dele. Estarei lhes informando sobre todas as novidades em breve. Um abraço a todos", comunicou o jogador.

Em parceria com a Amazon, o documentário será lançado em formato de série e ainda não tem data prevista para estrear. Segundo informações do jornal espanhol, Marca, a produção terá oito episódios com duração de 30 minutos cada.

Na publicação, Sergio Ramos destacou a série documental como um “super projeto”, no qual irá retratar a intimidade e momentos em família do jogador de 32 anos.