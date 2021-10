Sergio Ramos segue sem estrear pelo PSG, e sonho em Paris vai virando pesadelo

O zagueiro até poderia ter jogado contra o Angers, mas foi vetado pelo departamento médico

Contratação mais celebrada do PSG para a temporada até a chegada de Messi, Sergio Ramos completou, neste mês de outubro, seu quinto mês consecutivo sem participar de jogos oficiais.

Ainda sem estrear pelo Paris Saint-Germain, o defensor, tendo chegado em tese para elevar o nível do time francês e dar uma nova competitividade ao elenco durante a Liga dos Campeões da Uefa.

Até agora, porém, isso ficou só no papel. O espanhol segue se recuperando de lesão muscular na panturrilha esquerda e não tem data prevista para estrear.

A expectativa é que Sergio Ramos pudesse atuar diante do Angers, nesta sexta-feira (15), após a pausa da temporada europeia para a data Fifa. Mas isso não irá acontecer.

O zagueiro até chegou a treinar junto de seus novos companheiros nesta última quarta-feira (13), mas foi cortado pelo departamento médico do clube.

Le groupe parisien pour #PSGSCO ! 📋🔴🔵



𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘 Juanito! 👋 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 15, 2021

O problema é que o jogador, segundo revelou o L'Equipe, queria jogar. Tanto queria jogar que subiu (e muito) a intensidade de seus treinos, criando novas possibilidades de lesão.

Assim, novamente não joga nesta sexta-feira e vê o sonho de brillhar no PSG ir lentamente se transformando em pesadelo. Claro: temos tempo para que o craque consiga se recuperar e voltar a brilhar. Mas Sergio Ramos, com 35 anos, pode estar finalmente se aproximando do fim.