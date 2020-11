Sergio Ramos confunde personalidade com irresponsabilidade

Zagueiro desperdiçou dois pênaltis na derrota da Espanha para a Suíça

Costuma-se dizer que quem desperdiça pênaltis é quem se atreve a bater. Sim, é verdade, mas há muitas maneiras de errar. E como Sergio Ramos falhou na derrota da Espanha para a Suíça por 1 a 0, após perder duas penalidades, é a prova disso.

No dia em que ultrapassou Buffon como o europeu com mais jogos por seleções, Ramos não fazia um bom jogo. Já com um pênalti perdido na mochila, o zagueiro decidiu confundir personalidade com irresponsabilidade. De alguma forma, Ramos queria estar à frente de Sommer, que já havia interrompido um pênalti vinte minutos antes e o resultado não poderia ser mais desastroso.

Sem força, altura e do mesmo lado que o goleiro adversário já havia defendido minutos antes, Sergio, que já mostrou sua personalidade ou irresponsabilidade em mais de uma ocasião e costumava se sair bem, no sábado (14) não teve a mesma sorte. E não se engane, é algo que pode acontecer a qualquer momento.

Mas o grotesco ultrapassou o campo de jogo e foi para a sala de imprensa. O técnico Luis Enrique parecia muito feliz com o que tinha visto.

“Se fossem três ou quatro, ele teria cobrado. Há uma lista de cobradores, mas Ramos é o primeiro e ele cobrado todos", afirmou.

Sergio Ramos é um zagueiro central magnífico e batedor de pênaltis quase letal, mas quando sobe aos altares com aqueles sintomas de excessos, torna-se um jogador qualquer e que comete muitos erros.

Sergio Ramos não precisa mais provar nada para ninguém, seus títulos e estatísticas o apoiam e falam por ele. Claro, a partir daqui peço que parem de confundir personalidade com irresponsabilidade, sem dúvida será melhor para ele e para o nosso coração.