Sergio Ramos coloca fim ao seu calvário e estreia pelo PSG

Este domingo, 28 de novembro de 2021, entrará para a história de Sergio Ramos. O zagueiro de 35 anos voltou a entrar em campo para jogar futebol e começou uma nova etapa de sua carreira. Diante do Saint-Etienne, ele faz a sua estreia pelo PSG.

O jogador encerra uma sequência de mais de seis meses sen entrar em campo. A sua última partida foi em 5 de maio deste ano, na semifinal da UEFA Champions League, diante do Chelsea. De lá para cá, ele não ficou nem um segundo sequer dentro das quatro linhas devido às lesões que sofreu.

O fim do calvário do veterano foi no jogo ocorrido na manhã deste domingo. O atleta foi escalado entre os titulares do PSG para o jogo da 15ª rodada do Campeonato Francês. O compromisso, que teve início às 9h (de Brasília), é disputado no Stade Geoffroy-Guichard.

Em que pese a estreia ser somente no fim de semana, Sergio Ramos esteve perto de atuar contra o Manchester City, na última quarta-feira (24), pela Liga dos Campeões da UEFA. O zagueiro foi convocado por Mauricio Pochettino para o confronto, mas permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

Sergio Ramos teve uma grave lesão na panturrilha esquerda e se ausentou de 18 partidas do PSG na atual temporada. O defensor tem contrato no Parc des Princes até junho de 2023. Ele é visto como um nome importante no atual elenco do time francês.