Será que o técnico da Argentina vai optar pelo cenário mais arriscado contra a Jordânia?

A situação de Emiliano Martínez permanece incerta antes do aguardado jogo da Argentina contra a Jordânia, num momento em que a “Albiceleste” já garantiu a liderança do seu grupo e se prepara para fazer mudanças significativas na escalação titular.

O goleiro do Aston Villa está se recuperando de uma fratura no dedo anular sofrida durante a final da Liga Europa, em uma corrida contra o tempo para estar apto para o confronto. Apesar de sua recuperação ter sido “rápida”, segundo fontes da comissão técnica, Lionel Scaloni e sua equipe estão avaliando a opção de poupá-lo para evitar complicações ou sobrecarga na região lesionada.

Caso a comissão técnica decida deixar Martínez fora da escalação titular, segundo o jornal espanhol “AS”, Juan Musso, goleiro do Atlético de Madrid, surge como a primeira opção para defender o gol. Mosso vem de uma temporada que os especialistas descreveram como “a melhor de sua carreira”, o que reforçou sua posição como um substituto confiável e capaz de compensar a ausência de Martínez na Copa do Mundo.

Mudanças em massa... e Messi está presente

A Argentina garantiu a liderança do grupo após as duas primeiras rodadas, o que leva Scaloni a dar oportunidade a vários jogadores. As previsões apontam para a entrada de Valentín Barco, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Palacios, Giuliano Simeone e Flaco López na escalação titular. Além disso, espera-se que Nico Baz e Marcos Senesi tenham minutos decisivos em campo, seja como titulares ou como reservas.

Já Lionel Messi, que completou recentemente 39 anos, tornou-se “indispensável”. O capitão histórico do torneio lidera a artilharia da edição atual com 5 gols, e a seleção confirmou sua participação contra a Jordânia, sem definir se ele será titular ou entrará como reserva. Pessoas próximas a ele acreditam que a busca de Messi por melhorar seus recordes é um dos motivos de sua participação, apesar da polêmica sobre a necessidade de descanso.