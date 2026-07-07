Será que Messi vai disputar sua última Copa do Mundo?.. Lautaro põe fim à polêmica com palavras francas

Lautaro Martínez, atacante da seleção argentina, afirmou que seu companheiro Lionel Messi, capitão da “Tango”, está disputando a última Copa do Mundo de sua carreira, ressaltando que toda a equipe está dando o máximo de si pelo astro do Inter de Miami.

A seleção argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 na noite de terça-feira, após uma vitória dramática sobre o Egito (3 a 2), apesar de estar perdendo por dois gols a zero até os 79 minutos da partida.

Messi deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo ele mesmo, antes de Lautaro Martínez dar a assistência para o gol decisivo da vitória, marcado por Enzo Fernández.

Após a partida, Lautaro Martínez declarou à imprensa: “Messi é um jogador incrível. Incrível, e eu já disse a ele em campo que ele merece isso”.

O atacante do Inter de Milão acrescentou, segundo a rede “Foot Mercato”: “Ele merece isso pelo que é, pelo que agrega à equipe, por ser sua última Copa do Mundo e por ser nosso capitão. Tentamos apoiá-lo e sempre damos o nosso melhor”.

A Argentina aguarda, nas quartas de final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, a última partida das oitavas de final.