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Será que Messi vai disputar sua última Copa do Mundo?.. Lautaro põe fim à polêmica com palavras francas

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Martinez
L. Messi
Argentina
Egito
EUA

Atacante do Inter descreve Leo como “incrível”

Lautaro Martínez, atacante da seleção argentina, afirmou que seu companheiro Lionel Messi, capitão da “Tango”, está disputando a última Copa do Mundo de sua carreira, ressaltando que toda a equipe está dando o máximo de si pelo astro do Inter de Miami.

A seleção argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 na noite de terça-feira, após uma vitória dramática sobre o Egito (3 a 2), apesar de estar perdendo por dois gols a zero até os 79 minutos da partida.

Messi deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo ele mesmo, antes de Lautaro Martínez dar a assistência para o gol decisivo da vitória, marcado por Enzo Fernández.

Após a partida, Lautaro Martínez declarou à imprensa: “Messi é um jogador incrível. Incrível, e eu já disse a ele em campo que ele merece isso”.

O atacante do Inter de Milão acrescentou, segundo a rede “Foot Mercato”: “Ele merece isso pelo que é, pelo que agrega à equipe, por ser sua última Copa do Mundo e por ser nosso capitão. Tentamos apoiá-lo e sempre damos o nosso melhor”.

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A definir

A Argentina aguarda, nas quartas de final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, a última partida das oitavas de final.

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