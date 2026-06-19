Em um clima carregado de tensão e críticas, a seleção argelina enfrenta um desafio decisivo que vai além de um simples jogo, afetando o futuro da sua defesa na Copa do Mundo de 2026.

Após a humilhante derrota por 3 a 0 para a Argentina na partida de estreia do Grupo 10, os “Guerreiros do Deserto” retomaram os treinos com seriedade, preparando-se para enfrentar a Jordânia na terça-feira, 23 de junho, às 4h da manhã, horário da Argélia.

O goleiro Luca Zidane foi um dos principais pontos fracos da partida, pois foi diretamente responsável pelos dois primeiros gols marcados por Lionel Messi. No primeiro gol, o goleiro avançou demais da linha do gol e não conseguiu defender um chute simples de Messi.

Já no segundo gol, ele errou ao lidar com uma bola de longa distância de Alexis McAllister, devolvendo-a aos pés de Messi, que não hesitou em mandá-la para o fundo da rede. Quanto ao terceiro gol, Luka não teve como fazer muito para evitá-lo.

Apesar de seu único momento de brilhantismo na partida, quando defendeu um contra-ataque de Messi, seu desempenho geral decepcionante o tornou alvo de críticas severas da torcida e da imprensa... Será que Luka continuará como titular contra a Jordânia?

De acordo com o site argelino “TSA Tout sur l'Algérie”, os indícios apontam para uma possível mudança na posição de goleiro, já que o técnico Vladimir Petković parece inclinado a dar uma chance a Melvin Mastel, goleiro do Stade Nyonnais, da segunda divisão suíça, que disputou apenas duas partidas internacionais pela seleção.

O que reforça essa tendência é a ausência de Luka Zidane nas fotos e vídeos oficiais divulgados pela Federação Argelina de Futebol durante os últimos treinos, enquanto Mastel apareceu claramente.

No entanto, é preciso ter cautela, pois também não apareceram nessas imagens estrelas de destaque como Riyad Mahrez, Ryan Aït-Nouri e Aïssa Mandi, o que torna a decisão final ainda incerta.

Luka Zidane, capaz de brilhar de forma impressionante e cometer erros graves ao mesmo tempo, encontra-se agora em uma encruzilhada... Será que Petković confiará nele na partida decisiva ou decidirá apostar em um novo goleiro?