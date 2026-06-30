Será que ele vai conseguir chegar à final? Casemiro deixa o Brasil na expectativa

A comissão técnica da seleção brasileira deu um suspiro de alívio após a confirmação de que o experiente meio-campista Casemiro está apto a disputar a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após as preocupações levantadas em relação à lesão muscular que ele sofreu durante o confronto contra o Japão.

De acordo com o site espanhol “Relevo”, Casemiro tranquilizou o técnico italiano Carlo Ancelotti e sua comissão técnica, garantindo que o que sofreu não passa de uma cãibra no músculo ligamento, e não representa uma lesão grave que possa comprometer sua continuidade no torneio.

O meio-campista brasileiro teve uma noite de altos e baixos contra o Japão, depois de marcar um gol contra que deu a vantagem ao adversário, antes de compensar rapidamente seu erro ao marcar o gol de empate com uma cabeçada espetacular, e depois saiu de campo antes do apito final devido a dores musculares, o que causou preocupação no elenco brasileiro.

No entanto, os exames iniciais dissiparam esses receios, confirmando que o jogador do Manchester United continuará nos planos da Seleção Brasileira durante as fases eliminatórias.

Apesar de estar apto, o ex-jogador do Real Madrid terá que agir com cautela na próxima partida, já que receber um novo cartão amarelo o impedirá de participar das quartas de final, caso a seleção de seu país se classifique.

Está previsto que a seleção brasileira enfrente, no próximo domingo, em Nova Jersey, o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, em uma partida na qual a “Seleção” entra como forte favorita para continuar sua trajetória rumo ao título mundial.