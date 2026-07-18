Será que ele vai arcar com o custo de sua decisão?… O Real Madrid põe fim à polêmica em torno de Rodri

Os rumores continuam a cercar o futuro do espanhol Rodri, mas o desempenho notável que ele vem apresentando na Copa do Mundo de 2026 não alterou a posição do Real Madrid em relação ao craque do Manchester City.

Rodri não apresentou seu melhor nível no Manchester City após retornar de uma lesão prolongada, mas recuperou seu brilho na Copa do Mundo, onde lidera o meio-campo da seleção espanhola com um desempenho excepcional.

O ex-jogador do Villarreal e do Atlético de Madrid chamou a atenção na partida contra a França, após impor seu domínio no meio-campo, superando o trio formado por Mano Kone, Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot, tanto nas disputas físicas quanto na qualidade dos passes.

O site The Athletic revelou que o Real Madrid não pretende se movimentar para contratar Rodri durante a atual janela de transferências de verão, embora o jogador, de 30 anos, esteja aberto à ideia de se transferir para o clube real, enquanto este último se concentra em outros alvos no mercado de transferências.

Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, havia previsto antes do torneio que Rodri recuperaria seu melhor nível na Copa do Mundo, o que já começou a se concretizar, já que ele chega à final da Copa do Mundo contra a Argentina em plena forma.

O The Athletic acrescenta que o Real Madrid não fará uma oferta para contratar o jogador, mesmo com a necessidade clara no meio-campo desde a aposentadoria do alemão Toni Kroos, já que o trio formado por Federico Valverde, Orelien Tchouaméni e Eduardo Camavinga não conseguiram substituir seu papel como meia-armador recuado, capaz de controlar o ritmo do jogo e construir jogadas de ataque a partir da defesa.

A reportagem considera que Rodri é um dos melhores jogadores do mundo nessa posição quando está em plena forma, graças à sua liderança em campo, inteligência tática e qualidade nos passes, e avalia que ignorar a oportunidade de contratá-lo, caso ele esteja realmente disponível, pode ser uma decisão cara para o clube merengue.

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