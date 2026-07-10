Será que ele se arrependeu após a recusa da França? Bouadi responde à pergunta difícil

Ayoub Bouadi, estrela da seleção marroquina, afirmou que não se arrepende da decisão de defender os Leões do Atlas, em vez da França, apesar de ter sido eliminado da Copa do Mundo com a derrota por 0 a 2 para os Gauleses.

Bouadi, um dos principais destaques do torneio, definiu seu futuro internacional a favor do Marrocos em maio passado, apesar de ter representado as seleções de base da França e até mesmo ter sido capitão da seleção francesa sub-21 em março passado.

Apesar da derrota para a França, o jogador marroquino enfatizou que está totalmente convencido de sua decisão de defender os Leões do Atlas.

A ESPN divulgou declarações de Bouadi, nas quais ele afirmou: “Não tenho absolutamente nenhum arrependimento por ter escolhido o Marrocos. Sempre disse que essa decisão veio do coração, e estou muito orgulhoso de representar o Marrocos, independentemente do que aconteça”.

Ele acrescentou: “O mais importante agora é que todos nós — jogadores, comissão técnica e todos os que estão ao redor da seleção — sabemos que, aconteça o que acontecer, sempre daremos tudo de nós por esta camisa”.

E continuou: “Estamos orgulhosos, embora esperássemos poder alegrar o povo marroquino da melhor maneira possível. Nos próximos torneios, saberemos o que ainda precisamos melhorar para chegarmos o mais longe possível”.

Ele destacou: “Antes da partida, sabíamos que enfrentaríamos a seleção da França, que é uma equipe muito forte. Sabíamos que seria uma partida difícil e que exigiria de nós um esforço enorme”.

Ele destacou: “Acho que demos tudo de nós e nos empenhamos 100% de nossas capacidades, mas assim é o futebol: não dá para vencer sempre”.

E explicou: “Acho que essa partida vai nos ajudar a evoluir. Ela vai nos mostrar o que devemos levar conosco para os próximos torneios e quais aspectos ainda precisam ser aprimorados”.