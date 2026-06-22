Sentença de morte adiada... Mourinho adia a saída do craque do Real Madrid

O técnico português José Mourinho descartou qualquer possibilidade de saída do atacante Gonzalo García do Real Madrid durante a atual janela de transferências de verão, como parte de seu plano para montar o elenco do clube antes do início da nova temporada e em preparação para a próxima Copa do Mundo de Clubes.
O jornal espanhol “AS” informou que, segundo fontes próximas à diretoria do clube, Mourinho deseja avaliar o desempenho do craque da base durante a primeira fase da pré-temporada, como plano alternativo caso a equipe não consiga contratar um atacante puro que desempenhe o papel de “coringa”, à semelhança do que Joselu fez na temporada 2023-2024, quando marcou 18 gols e deu contribuições decisivas, apesar de seu papel limitado.
Atualmente, Mourinho dá prioridade à contratação de um zagueiro central e de um meio-campista criativo, com as indicações de Rubén Díaz e Bastoni para reforçar a defesa, e de Matheus Fernandes e Enzo Fernández para o meio-campo, enquanto a contratação de um atacante puro permanece em terceiro lugar entre suas prioridades.
Apesar do interesse do Real Betis em contratar Gonzalo, que se destaca pela versatilidade entre a posição de ponta e a de atacante puro, além de sua habilidade em explorar espaços e bolas aéreas, Mourinho quer dar a ele uma chance justa antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre seu futuro.
Essa orientação não afeta os planos do técnico em relação a Endrick, que foi oficialmente informado de seu retorno ao time nesta temporada após seu excelente desempenho pelo Lyon. Mourinho conta com ele como opção titular, capaz de atuar como atacante puro ou na ala direita, enquanto o brasileiro insiste em provar seu valor no Bernabéu.
Vale lembrar que Mourinho está ciente de que a contratação de um meio-campista criativo, capaz de se movimentar entre as duas áreas, representa a prioridade máxima, já que é a peça que falta no elenco do Real Madrid, o que pode exigir a dispensa de alguns jogadores de destaque no meio-campo para gerar a liquidez financeira necessária para concretizar a negociação.