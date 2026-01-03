Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Senegal e Sudão se enfrentam neste sábado (3), às 13h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações, o Senegal confirmou a classificação para as oitavas de final ao encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo D, com sete pontos. Invicta no torneio, a seleção senegalesa venceu Botsuana e Benin por 3 a 0 e empatou com a República Democrática do Congo por 1 a 1.

O Sudão, por sua vez, terminou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo E, com três pontos. Em três jogos, a seleção sudanesa foi derrotada pela Argélia por 3 a 0 e por Burkina Faso por 2 a 0, mas venceu a Guiné Equatorial por 1 a 0.

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mane, Sarr; Jackson.

Sudão: Elneel; Awad, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Taifour, Alhassan Omer; Nooh, Eisa, Abdelrahman.

Desfalques

Senegal

Kalidou Koulibaly está suspenso, enquanto Koulibaly, Ilay Camara e Assane Diao estão machucados.

Sudão

Sem desfalques confirmados.

