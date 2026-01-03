+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoSenegal
Stade Ibn-Batouta
team-logoSudão
Mounique Vilela

Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam neste sábado (3), no Estádio Ibn Batouta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Senegal e Sudão se enfrentam neste sábado (3), às 13h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações, o Senegal confirmou a classificação para as oitavas de final ao encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo D, com sete pontos. Invicta no torneio, a seleção senegalesa venceu Botsuana e Benin por 3 a 0 e empatou com a República Democrática do Congo por 1 a 1.

O Sudão, por sua vez, terminou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo E, com três pontos. Em três jogos, a seleção sudanesa foi derrotada pela Argélia por 3 a 0 e por Burkina Faso por 2 a 0, mas venceu a Guiné Equatorial por 1 a 0.

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mane, Sarr; Jackson.

Sudão: Elneel; Awad, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Taifour, Alhassan Omer; Nooh, Eisa, Abdelrahman.

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Sudão crest
Sudão
SUD

Desfalques

Senegal

Kalidou Koulibaly está suspenso, enquanto Koulibaly, Ilay Camara e  Assane Diao estão machucados.

Sudão

Sem desfalques confirmados. 

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Stade Ibn-Batouta

Retrospecto recente

SEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

SUD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

SEN

Outros

SUD

3

Vitórias

2

Empates

0

4

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

