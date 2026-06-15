Senegal recupera uma arma poderosa poucas horas antes do confronto contra a França

A comissão técnica da seleção do Senegal, liderada pelo técnico Babi Thiaw, recebeu boas notícias na véspera do jogo contra a França na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Foot Mercato”, todos os jogadores da seleção do Senegal conseguiram retornar aos treinos.

Entre as notícias mais importantes, destacou-se o retorno de Idrissa Gana Gueye, o que serviu de grande alívio para a comissão técnica e a torcida.

O meio-campista do Everton, que havia deixado um treino anterior mais cedo após sofrer uma pequena lesão, foi poupado como medida de precaução pela equipe médica.

Na segunda-feira, o vice-capitão da seleção do Senegal retomou os treinos coletivos completos e participou de toda a sessão sem nenhuma limitação aparente. Essa presença põe fim às preocupações sobre sua condição física e é um sinal positivo para Babi Thiaw antes do jogo contra a França.

O Senegal pode agora enfrentar este confronto com o elenco completo, na esperança de alcançar um resultado positivo.