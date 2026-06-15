Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
senegal-team photo-20260328-vs peru(C)Getty Images

Traduzido por

Senegal recupera uma arma poderosa poucas horas antes do confronto contra a França

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
I. Gueye
França
Senegal
EUA

O Senegal agora pode entrar em campo com o elenco completo

A comissão técnica da seleção do Senegal, liderada pelo técnico Babi Thiaw, recebeu boas notícias na véspera do jogo contra a França na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Foot Mercato”, todos os jogadores da seleção do Senegal conseguiram retornar aos treinos.

 Entre as notícias mais importantes, destacou-se o retorno de Idrissa Gana Gueye, o que serviu de grande alívio para a comissão técnica e a torcida.

 O meio-campista do Everton, que havia deixado um treino anterior mais cedo após sofrer uma pequena lesão, foi poupado como medida de precaução pela equipe médica.

Na segunda-feira, o vice-capitão da seleção do Senegal retomou os treinos coletivos completos e participou de toda a sessão sem nenhuma limitação aparente. Essa presença põe fim às preocupações sobre sua condição física e é um sinal positivo para Babi Thiaw antes do jogo contra a França.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

O Senegal pode agora enfrentar este confronto com o elenco completo, na esperança de alcançar um resultado positivo.

Publicidade