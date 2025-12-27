+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Africa Cup of Nations
team-logoSenegal
Stade Ibn-Batouta
team-logoRD Congo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Senegal x RD Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam neste sábado (27), no Estádio Ibn Batouta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança do Grupo D, Senegal e RD Congo se enfrentam neste sábado (27), às 12h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Marrocos, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Botsuana na estreia do Grupo D, o Senegal volta a campo para defender a liderança da chave. Já o Congo superou o Benin por 1 a 0 e ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do líder, porém com saldo de gols inferior.

Na última rodada da fase de grupos, o Senegal enfrenta o Benin no dia 30, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, a República do Congo mede forças com o Botsuana.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye; Mane, I. Sarr, Jackson .

RD Congo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Bongonda, Mbuku, Bakambu .

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
RD Congo crest
RD Congo
COD

Desfalques

Senegal

Assane Diao está lesionado.

RD Congo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Grp. D
Stade Ibn-Batouta

Retrospecto recente

SEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
20/2
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

COD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 11 jogos disputados entre as equipes, Senegal soma seis vitórias, contra duas do Congo, além de três empates. 

SEN

Outros

COD

4

Vitórias

1

Empate

0

13

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0