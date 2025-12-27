Senegal x RD Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Valendo a liderança do Grupo D, Senegal e RD Congo se enfrentam neste sábado (27), às 12h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Marrocos, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Botsuana na estreia do Grupo D, o Senegal volta a campo para defender a liderança da chave. Já o Congo superou o Benin por 1 a 0 e ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do líder, porém com saldo de gols inferior.

Na última rodada da fase de grupos, o Senegal enfrenta o Benin no dia 30, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, a República do Congo mede forças com o Botsuana.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye; Mane, I. Sarr, Jackson .

RD Congo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Bongonda, Mbuku, Bakambu .

Desfalques

Senegal

Assane Diao está lesionado.

RD Congo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 11 jogos disputados entre as equipes, Senegal soma seis vitórias, contra duas do Congo, além de três empates.

Classificação

