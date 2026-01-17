+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoSenegal
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarrocos
Felipe Proença

Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa Africana de Nações 2025

Duas melhores seleções da África na atualidade, países duelam em Rabat pelo título do torneio continental

Senegal e Marrocos entram em campo neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela final da Copa Africana de Nações 2025. A partida acontece no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Senegal x Marrocos ao vivo

O jogo entre Senegal e Marrocos será transmitido pela Band, BandSports, Bandplay, Band.com.br, e canal Esporte na Band, no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Senegal

Com cinco vitórias e um empate na campanha, Senegal chega para a grande decisão após superar o Egito nas semifinais, graças a um gol solitário de Sadio Mané. É a quarta final de Copa Africana de Nações dos Leões de Teranga, que estão em busca do bicampeonato.

Notícias do Marrocos

O anfitrião Marrocos alcançou a final do torneio depois de bater a Nigéria nos pênaltis por 4 a 2, depois do 0 a 0 persistir por 120 minutos. Também atrás do bicampeonato, os Leões do Atlas farão sua terceira decisão do torneio e possuem quatro vitórias e dois empates na campanha.

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Prováveis escalações de Senegal x Marrocos

SenegalHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestMAR
16
E. Mendy
15
K. Diatta
25
M. Diouf
19
M. Niakhate
2
M. Sarr
26
P. Gueye
8
L. Camara
5
I. Gueye
10
S. Mane
11
N. Jackson
13
I. Ndiaye
1
Y. Bounou
25
A. Masina
5
N. Aguerd
2
A. Hakimi
3
N. Mazraoui
11
I. Saibari
23
B. El Khannouss
24
N. El Aynaoui
10
B. Diaz
17
A. Ezzalzouli
20
A. El Kaabi

4-3-3

MARAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Thiaw

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • W. Regragui

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Que horas começa Senegal x Marrocos

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Prince Moulay Abdellah Stadium

Retrospecto recente

SEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

SEN

Outros

MAR

1

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

