Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa Africana de Nações 2025

Senegal e Marrocos entram em campo neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela final da Copa Africana de Nações 2025. A partida acontece no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Senegal x Marrocos ao vivo
O jogo entre Senegal e Marrocos será transmitido pela Band, BandSports, Bandplay, Band.com.br, e canal Esporte na Band, no YouTube.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢
Notícias e prováveis escalações
Notícias do Senegal
Com cinco vitórias e um empate na campanha, Senegal chega para a grande decisão após superar o Egito nas semifinais, graças a um gol solitário de Sadio Mané. É a quarta final de Copa Africana de Nações dos Leões de Teranga, que estão em busca do bicampeonato.
Notícias do Marrocos
O anfitrião Marrocos alcançou a final do torneio depois de bater a Nigéria nos pênaltis por 4 a 2, depois do 0 a 0 persistir por 120 minutos. Também atrás do bicampeonato, os Leões do Atlas farão sua terceira decisão do torneio e possuem quatro vitórias e dois empates na campanha.
Que horas começa Senegal x Marrocos
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.