Senegal x Holanda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

No Grupo A do Mundial do Qatar, seleções estreiam nesta segunda-feira (21); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Senegal e Holanda estreiam na Copa do Mundo do Qatar nesta segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), no Al Thumama Stadium, pela primeira rodada do Grupo A do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, do canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube, e do canal do Casimito, na Twitch. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o duelo será narrado por Luis Roberto, além dos comentários de Roger e Caio Ribeiro. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Pedrinho Ledio Carmona, enquanto na Globo Play Tiago Leifert será o narrador ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo.

Enquanto a seleção de Senegal se classificou para a Copa do Mundo após eliminar o Egito nos pênaltis nas Eliminatórias da África, a Holanda, em busca de seu primeiro título Mundial conquistou a vaga para o torneio no Qatar depois de ter encerrado na liderança do Grupo G à frente de Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar. Foram 23 pontos em 10 jogos disputados, sendo sete vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 77%.

Após não participar da Copa do Mundo da Rússia e fracassar na última edição da Eurocopa, no meio do ano passado, a Holanda contratou o técnico Louis van Gaal, que segue invicto no comando da seleção. Em 15 jogos disputados, os holandeses venceram 11 e empataram quatro vezes.

O Senegal, atual campeão do seu continente, perdeu sua grande estrela, Sadio Mané, enquanto a Holanda busca o título inédito. As duas melhores colocadas do Grupo A avançarão às oitavas de final, e terão pela frente alguma seleção do grupo B, composta por Estados Unidos, Inglaterra, Irã e Pais de Gales.

Escalações

Escalação do provável do Senegal: E. Mendy; Name, Koullibaly, Diallo, Ballo-Touré; N. Mendy, Gueye, P. Sarr; I. Sarr, Dia e Diatta.

Escalação do provável da Holanda: Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Janssen e Bergwijn.

Desfalques

Senegal

Após muita indefinição, a seleção de Senegal anunciou o corte de Sadio Mané na última quinta-feira (17). O atacante sofreu uma lesão no tendão e não irá se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo.

"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo. Uma intervenção cirúrgica deve ser marcada muito em breve", disse o médico da delegação, Manuel Alfonso.

Holanda

Tim Krul estava cotado para aparecer na lista de convocação, mas foi barrado pelo técnico Louis Van Gaal após ter se recusado a participar de um treino de penalidades. Na ocasião, o treinador não havia chamado o atleta para os jogos contra Polônia e Bélgica pela Uefa Nations League, mas o convidou para participar da atividade, mas negou o pedido.

"Krul me ligou para me dizer que não viria. Achei uma pena, porque sei que ele é o que mais defende pênaltis.Mas não há futuro para ele na seleção, porque ele não quis vir. É a consequência da sua decisão. Sempre pensei que as penalidades podem ser treinadas. Não é a mesma situação ou a mesma pressão de um jogo, mas você pode automatizar

os processos e ganhar confiança", afirmou o Van Gaal em setembro.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Para fazer apostas nos jogos da Copa do Mundo, veja as melhores odds no site da Betsson. Para este jogo, a Holanda é favorita contra o Senegal nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,58 na vitória da Laranja Mecânia, $ 3,95 no empate e $ 6,60 caso o Senegal vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,13 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,71 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,18 caso positivo, e $ 1,69 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

SENEGAL E HOLANDA: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

Até o momento, a Holanda registra 10 participações em Copas do Mundo (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014), com três vices conquistados. Em 1974, foi derrotada na final pela Alemanha Ocidental por 2 a 1 de virada, enquanto em 1978 perdeu o título para a Argentina (3 a 1), e em 2010 viu a Espanha vencer por 1 a 0, com gol de Iniesta.

Do outro lado, o Senegal participou de apenas duas Copas do Mundo: 2002 e 2018. Logo na sua primeira participação, avançou ao mata-mata após ter ficado em segundo lugar do Grupo A, atrás apenas da Dinamarca. Nas oitavas de final, venceu a Suécia na prorrogação por 2 a 1, enquanto nas quartas de final foi derrotada pela Turquia, também no tempo extra,

Quando é?

• Data: segunda-feira, 21 de novembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Al Thumama Stadium – Al Thumama, Qatar

• Arbitragem: WILTON PEREIRA SAMPAIO (árbitro), BRUNO BOSCHILIA e BRUNO PIRES (assistentes), ANDRES MATIAS (quarto árbitro) e JUAN SOTO (AVAR)