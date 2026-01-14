Senegal x Egito: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Copa Africana de Nações 2025

A Copa Africana de Nações (CAN) 2025 chega à sua fase de semifinal com um confronto de peso entre duas das maiores potências do futebol do continente: Senegal e Egito. Essa semifinal de alto nível, disputada em Tânger, promete muita emoção, grandes estrelas em campo e um enorme peso em jogo — a vaga na final e a chance de conquistar a glória continental.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Senegal x Egito, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Senegal x Egito

Senegal e Egito se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio de Tânger, no Marrocos, pelas semifinais da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar usando VPN

Horário de início de Senegal x Egito

As equipes entram em campo a partir das 14h (horário de Brasília).

Contexto da partida

A rivalidade histórica entre as duas seleções — marcada por finais da CAN e decisões nos pênaltis — dá um tempero ainda mais emocionante a esta semifinal. O Senegal derrotou o Egito nos pênaltis na final da Copa Africana de Nações de 2021, um resultado que ainda assombra os Faraós e serve como forte motivação para a busca por revanche.

O Senegal chega confiante e em grande fase, mais uma vez mostrando por que é considerado uma das seleções mais completas da África. Um dos favoritos ao título antes do início do torneio, os Leões da Teranga lideraram seu grupo e eliminaram o Mali nas quartas de final com uma vitória apertada por 1 a 0, garantindo vaga na semifinal pela terceira vez em quatro edições da CAN.

A equipe comandada por Pape Thiaw tem se mostrado muito consistente defensivamente e equilibrada no setor ofensivo, com o ex-Liverpool e Bayern de Munique, Sadio Mané, sendo novamente peça-chave e fonte de inspiração. Nomes como o capitão e zagueiro Kalidou Koulibaly, os meio-campistas Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr e Lamine Camara, além dos atacantes Nicolas Jackson, Boulaye Dia e Ismaïla Sarr, dão suporte fundamental a Mané e fazem do Senegal um adversário extremamente perigoso.

Enquanto isso, a campanha do Egito tem sido marcada por resiliência e confiança. Os Faraós cresceram ao longo do torneio e apresentaram suas melhores atuações justamente na fase mata-mata. Como de costume, a equipe se inspira na presença de Mohamed Salah, cuja liderança e criatividade seguem impulsionando o time. Ao seu redor, o Egito tem demonstrado muita raça e flexibilidade tática — características que historicamente sustentam seu sucesso na CAN.

Os egípcios garantiram vaga na semifinal ao vencerem a atual campeã Costa do Marfim por 3 a 2, em um duelo eletrizante pelas quartas de final.

Este confronto inevitavelmente remete aos embates dramáticos entre as duas seleções nos últimos anos, especialmente à final da CAN decidida nos pênaltis que terminou com o Senegal levantando o troféu. Aquele resultado ainda ecoa nos bastidores e serve como motivação extra para o Egito, que busca redenção e o retorno ao topo do futebol africano. Para o Senegal, trata-se de mais uma oportunidade de reafirmar seu status como referência no continente.

No fim das contas, esta semifinal representa muito mais do que apenas uma vaga na decisão. É um duelo de experiência, ambição e legado. Seja decidido por um lance de genialidade ou pela força coletiva, Senegal x Egito tem tudo para ser um dos jogos mais marcantes do torneio.

Notícias dos times e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

De modo geral, os confrontos entre Senegal e Egito sempre foram muito equilibrados. Ao longo da história, o Egito leva uma pequena vantagem em número de vitórias, mas os grandes duelos recentes em mata-matas — especialmente a final da CAN de 2021 — dão ao Senegal um impulso importante. O momento das equipes no torneio aumenta ainda mais o interesse: ambas têm sido difíceis de derrotar em jogos competitivos recentes, com a defesa senegalesa se destacando pela solidez e o ataque egípcio evoluindo à medida que a competição avança.

